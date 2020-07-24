Из 43 лотов торги прошли лишь по 6. Рассказываем, как прошел аукцион по продаже участков в Минском районе для строительства дач

Садоводческое товарищество (СТ) «Белмонэф», расположенное в Горанском сельсовете, выставляло на аукцион 2 участка, по которым прошли торги.
Для СТ они имеют достаточно большую площадь. Один участок насчитывает 10,8 сотки, второй – 12,7 сотки. Они были выставлены на аукцион за 7.000 и 9.000 рублей соответственно. Купить участок на аукционе № 127 пожелали 2 человека, участок № 128 – 3. Лоты проданы с молотка за 7.700 рублей, или 3.227 долларов США, и 17.538 рублей, или 7.351 доллар США, соответственно по курсу Нацбанка на день проведения торгов.
СТ «Надежда-Щербины» находится в Лошанском сельсовете. Оно предложило на аукцион один участок. На него подали одно заявление.
СТ «Ручеек» тоже расположено в Лошанском сельсовете. Оно выставило на аукцион 19 участков (лоты 4-22). Торгов не было ни по одному лоту. На 5 было подано по одному заявлению, остальные лоты никого не заинтересовали.
Десять участков предложило на аукцион СТ «Наш родник плюс». Оно расположено в Луговослободском сельсовете. На 5 участков было подано по одному заявлению, на остальные лоты заявок не поступило.
Неплохой спрос был на участок № 64 в СТ «Спутник п. Сосны» Луговослободкого сельсовета. Он заинтересовал 7 человек. Участок имеет все коммуникации и был выставлен на торги за 12.700 рублей. Он реализован за 48.228 рублей, или 20.215 долларов США.
Четыре участка предложило на торги СТ «Таксист» (лоты 34-37). Оно тоже находится в Луговослободском сельсовете. Однако заявок не поступило ни на один лот.
СТ «ЗаценьскийРодник» находится в Папернянском сельсовете. Оно выставило на аукцион один участок. На лот было подано 4 заявки. Земельный надел не имеет коммуникаций и был выставлен на торги за 23.000 рублей. Лот удалось продать с молотка за 49.303 рубля, или 20.666 долларов США.
Четыре заявления подали и на участок в СТ «Ивушка» ОАО «МАПИД». Участок в 6 соток был оценен в 11.000 рублей. Он реализован за 19.487 рублей, или 8.168 долларов США.
Три заявления поступило на участок в СТ «Полевой-2» Папернянского сельсовета. Большой земельный надел – 13,7 сотки - со всеми коммуникациями был выставлен на аукцион за 29.000 рублей. В ходе торгов цена на него поднялась до 42.800 рублей, или 17.940 долларов США.
На участки в СТ «Щеки-Лесное» Петришковского сельсовета и СТ «Холмы» Шершунского сельсовета заявок не поступило.
Более подробную информацию об участках смотрите в нашей таблице. Лоты, на которые не было подано заявок, в нее не включены.
Ло-ты
Адрес земельного участка
Площадь участка, соток
Кол-во уч-ов
Инженерная инфраструктура *
Нач. цена участка
Цена продажи участка (руб.)
Цена продажи участка ($)
1
Минский район, Горанский с/с, садоводческое товарищество «Белмонэф», участок № 127
Минский район, Лошанский с/с, садоводческое товарищество «Надежда-Щербины», участок № 100
0,0846
1
электроснабжение
3.300
3.465
1.452
4
Минский район, Лошанский с/с, садоводческое товарищество «Ручеек», участок № 18
0,0812
1
электроснабжение
4.500
4.725
1980
10
Минский район, Лошанский с/с, садоводческое товарищество «Ручеек», участок № 95
0,0806
1
электроснабжение
4.400
4.620
1.936
17
Минский район, Лошанский с/с, садоводческое товарищество «Ручеек», участок № 231
0,0973
1
электроснабжение
5.400
5.670
2.376
18
Минский район, Лошанский с/с, садоводческое товарищество «Ручеек», участок № 286
0,0812
1
электроснабжение
4.500
4.725
1.980
22
Минский район, Лошанский с/с, садоводческое товарищество «Ручеек», участок № 384
6,7
1
электроснабжение
3.700
3.885
1.628
23
Минский район, Луговослободской с/с, садоводческое товарищество «Наш родник плюс», участок № 216
7,5
1
электроснабжение
3.900
4.095
1.716
25
Минский район, Луговослободской с/с, садоводческое товарищество «Наш родник плюс», участок № 237а
3,9
1
электроснабжение
2.000
2.100
880
28
Минский район, Луговослободской с/с, садоводческое товарищество «Наш родник плюс», участок № 276
7,6
1
электроснабжение
3.900
4.095
1.716
31
Минский район, Луговослободской с/с, садоводческое товарищество «Наш родник плюс», участок № 327
7,8
1
электроснабжение
4.000
4.200
1.760
32
Минский район, Луговослободской с/с, садоводческое товарищество «Наш родник плюс», участок № 390
3,7
1
электроснабжение
1.900
1.995
836
33
Минский район, Луговослободской с/с, садоводческое товарищество «Спутник п. Сосны», участок № 64
8,4
7
электроснабжение, водоснабжение, газоснабжение
12.700
48.228
20.215
38
Минский район, Папернянский с/с, садоводческое товарищество «Заценьский Родник», участок № 3251
6,0
4
(участок находится в охранной зоне линии электропередачи напряжением свыше 1000В, площадь охранной зоны – 0,0291 га)
23.000
49.303
20.666
39
Минский район, Папернянский с/с, садоводческое товарищество «ИВУШКА» ОАО «МАПИД», участок № 178
6,0
4
электроснабжение, водоснабжение (участок находится в охранной зоне линии электропередачи напряжением до 1000В, площадь охранной зоны – 0,0105 га)
11.000
19.487
8.168
40
Минский район, Папернянский с/с, садоводческое товарищество «Полевой-2», участок № 5
13,7
3
электроснабжение, водоснабжение, газоснабжение
29.000
42.800
17.940
Организатором аукциона выступил Минский областной центр инвестиций и приватизации.
Ближайший аукцион по продаже участков в частную собственность граждан РБ для строительства одноквартирных жилых домов в Минском районе пройдет 31 июля. Документы для участия в торгах принимаются до 27 июля.
Сегодня в Минском областном центре инвестиций и приватизации также прошел аукцион по продаже участков в частную собственность граждан РБ для ведения коллективного садоводства в Дзержинском районе.
На аукцион было выставлено 4 участка в СТ «Черемушки-Плюс» (Боровской сельсовет), «Пограничник» (Дзержинский сельсовет), «Дальний остров» (Негорельский сельсовет) и «Технолог-94» (Негорельский сельсовет).
По одной заявке поступило на участки в СТ «Пограничник» и «Технолог-94». Они проданы единственным заявителям за 4.499 рублей, или 1886 долларов США, и 2.300 рублей, или 964 доллара США, соответственно.