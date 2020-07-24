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Из 43 лотов торги прошли лишь по 6. Рассказываем, как прошел аукцион по продаже участков в Минском районе для строительства дач

24.07.2020 14:06 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Из 43 лотов торги прошли лишь по 6. Рассказываем, как прошел аукцион по продаже участков в Минском районе для строительства дач
Участок в СТ "Наш родник плюс"

Садоводческое товарищество (СТ) «Белмонэф», расположенное в Горанском сельсовете, выставляло на аукцион 2 участка, по которым прошли торги.

Для СТ они имеют достаточно большую площадь. Один участок насчитывает 10,8 сотки, второй – 12,7 сотки. Они были выставлены на аукцион за 7.000 и 9.000 рублей соответственно. Купить участок на аукционе № 127 пожелали 2 человека, участок № 128 – 3. Лоты проданы с молотка за 7.700 рублей, или 3.227 долларов США, и 17.538  рублей, или 7.351 доллар США, соответственно по курсу Нацбанка на день проведения торгов.

СТ «Надежда-Щербины» находится в Лошанском сельсовете. Оно предложило на аукцион  один участок. На него подали одно заявление.

СТ «Ручеек» тоже расположено в Лошанском сельсовете. Оно выставило на аукцион 19 участков (лоты 4-22). Торгов не было ни по одному лоту. На 5 было подано по одному заявлению, остальные лоты никого не заинтересовали.


Из 43 лотов торги прошли лишь по 6. Рассказываем, как прошел аукцион по продаже участков в Минском районе для строительства дач

Десять участков предложило на аукцион СТ «Наш родник плюс». Оно расположено в Луговослободском сельсовете. На 5 участков было подано по одному заявлению, на остальные лоты заявок не поступило.

Неплохой спрос был на участок № 64 в СТ «Спутник п. Сосны» Луговослободкого сельсовета. Он заинтересовал 7 человек. Участок имеет все коммуникации и был выставлен на торги за 12.700 рублей. Он реализован за 48.228 рублей, или 20.215 долларов США.


Из 43 лотов торги прошли лишь по 6. Рассказываем, как прошел аукцион по продаже участков в Минском районе для строительства дач

Четыре участка предложило на торги СТ «Таксист» (лоты 34-37). Оно тоже находится в Луговослободском сельсовете. Однако заявок не поступило ни на один лот.

СТ «Заценьский Родник» находится в Папернянском сельсовете. Оно выставило на аукцион один участок. На лот было подано 4 заявки. Земельный надел не имеет коммуникаций и был выставлен на торги за 23.000 рублей. Лот удалось продать с молотка за 49.303 рубля, или 20.666 долларов США.


Из 43 лотов торги прошли лишь по 6. Рассказываем, как прошел аукцион по продаже участков в Минском районе для строительства дач

Четыре заявления подали и на участок в СТ «Ивушка» ОАО «МАПИД». Участок в 6 соток был оценен в 11.000 рублей. Он реализован за 19.487 рублей, или 8.168 долларов США.


Из 43 лотов торги прошли лишь по 6. Рассказываем, как прошел аукцион по продаже участков в Минском районе для строительства дач

Три заявления поступило на участок в СТ «Полевой-2» Папернянского сельсовета. Большой земельный надел – 13,7 сотки - со всеми коммуникациями был выставлен на аукцион за 29.000 рублей. В ходе торгов цена на него поднялась до 42.800 рублей, или 17.940 долларов США.

На участки в СТ «Щеки-Лесное» Петришковского сельсовета и СТ «Холмы» Шершунского сельсовета заявок не поступило.

Более подробную информацию об участках смотрите в нашей таблице. Лоты, на которые не было подано заявок, в нее не включены.

 Ло-ты

Адрес земельного участка

Площадь участка, соток

Кол-во уч-ов

Инженерная инфраструктура *

Нач. цена участка

Цена продажи участка (руб.)

Цена продажи участка ($)

1

Минский район, Горанский с/с, садоводческое товарищество «Белмонэф», участок № 127

0,1080

2

электроснабжение, водоснабжение, ведется прокладка сетей канализации

7.000

7.700

3.227

2

Минский район, Горанский с/с, садоводческое товарищество «Белмонэф», участок № 128

0,1269

3

электроснабжение, водоснабжение, ведется прокладка сетей канализации

9.000

17.538

7.351

3

Минский район, Лошанский с/с, садоводческое товарищество «Надежда-Щербины», участок № 100

0,0846

1

электроснабжение

3.300

3.465

1.452

4

Минский район, Лошанский с/с, садоводческое товарищество «Ручеек», участок № 18

0,0812

1

электроснабжение

4.500

4.725

1980

10

Минский район, Лошанский с/с, садоводческое товарищество «Ручеек», участок № 95

0,0806

1

электроснабжение

4.400

4.620

1.936

17

Минский район, Лошанский с/с, садоводческое товарищество «Ручеек», участок № 231

0,0973

1

электроснабжение

5.400

5.670

2.376

18

Минский район, Лошанский с/с, садоводческое товарищество «Ручеек», участок № 286

0,0812

1

электроснабжение

4.500

4.725

1.980

22

Минский район, Лошанский с/с, садоводческое товарищество «Ручеек», участок № 384

6,7

1

электроснабжение

3.700

3.885

1.628

23

Минский район, Луговослободской с/с, садоводческое товарищество «Наш родник плюс», участок № 216

7,5

1

электроснабжение

3.900

4.095

1.716

25

Минский район, Луговослободской с/с, садоводческое товарищество «Наш родник плюс», участок № 237а

3,9

1

электроснабжение

2.000

2.100

880

28

Минский район, Луговослободской с/с, садоводческое товарищество «Наш родник плюс», участок № 276

7,6

1

электроснабжение

3.900

4.095

1.716

31

Минский район, Луговослободской с/с, садоводческое товарищество «Наш родник плюс», участок № 327

7,8

1

электроснабжение

4.000

4.200

1.760

32

Минский район, Луговослободской с/с, садоводческое товарищество «Наш родник плюс», участок № 390

3,7

1

электроснабжение

1.900

1.995

836

33

Минский район, Луговослободской с/с, садоводческое товарищество «Спутник п. Сосны», участок № 64

8,4

7

электроснабжение, водоснабжение, газоснабжение

12.700

48.228

20.215

38

Минский район, Папернянский с/с, садоводческое товарищество «Заценьский Родник», участок № 3251

6,0

4

(участок находится в охранной зоне линии электропередачи напряжением свыше 1000В, площадь охранной зоны – 0,0291 га)

23.000

49.303

20.666

39

Минский район, Папернянский с/с, садоводческое товарищество «ИВУШКА» ОАО «МАПИД», участок № 178

6,0

4

электроснабжение, водоснабжение  (участок находится в охранной зоне линии электропередачи напряжением до 1000В, площадь охранной зоны – 0,0105 га)

11.000

19.487

8.168

40

Минский район, Папернянский с/с, садоводческое товарищество «Полевой-2», участок № 5

13,7

3

электроснабжение, водоснабжение, газоснабжение

29.000

42.800

17.940

Организатором аукциона выступил Минский областной центр инвестиций и приватизации.

Ближайший аукцион по продаже участков в частную собственность граждан РБ для строительства одноквартирных жилых домов в Минском районе пройдет 31 июля. Документы для участия в торгах принимаются до 27 июля.

Сегодня в Минском областном центре инвестиций и приватизации также прошел аукцион по продаже участков в частную собственность граждан РБ для ведения коллективного садоводства в Дзержинском районе.

На аукцион было выставлено 4 участка в СТ «Черемушки-Плюс» (Боровской сельсовет), «Пограничник» (Дзержинский сельсовет), «Дальний остров» (Негорельский сельсовет) и «Технолог-94» (Негорельский сельсовет).

По одной заявке поступило на участки в СТ «Пограничник» и «Технолог-94». Они проданы единственным заявителям за 4.499 рублей, или 1886 долларов США, и 2.300 рублей, или 964 доллара США, соответственно.

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Сегодня на аукцион по продаже участков в частную собственность граждан РБ в Минском районе для ведения коллективного садоводства выставлялись 43 земельных надела....
 
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