Из 43 лотов торги прошли лишь по 6. Рассказываем, как прошел аукцион по продаже участков в Минском районе для строительства дач

Садоводческое товарищество (СТ) «Белмонэф», расположенное в Горанском сельсовете, выставляло на аукцион 2 участка, по которым прошли торги.

Для СТ они имеют достаточно большую площадь. Один участок насчитывает 10,8 сотки, второй – 12,7 сотки. Они были выставлены на аукцион за 7.000 и 9.000 рублей соответственно. Купить участок на аукционе № 127 пожелали 2 человека, участок № 128 – 3. Лоты проданы с молотка за 7.700 рублей, или 3.227 долларов США, и 17.538 рублей, или 7.351 доллар США, соответственно по курсу Нацбанка на день проведения торгов.

СТ «Надежда-Щербины» находится в Лошанском сельсовете. Оно предложило на аукцион один участок. На него подали одно заявление.

СТ «Ручеек» тоже расположено в Лошанском сельсовете. Оно выставило на аукцион 19 участков (лоты 4-22). Торгов не было ни по одному лоту. На 5 было подано по одному заявлению, остальные лоты никого не заинтересовали.