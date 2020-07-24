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Генпрокуратура: Представители прокуратуры школу, где обучаются дети супругов Цепкало, не посещали
24.07.2020 17:30 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Представители прокуратуры школу, где обучаются дети супругов Цепкало, не посещали. Так Генеральная прокуратура прокомментировала у себя в
— Сегодня ряд интернет-ресурсов опубликовал информацию, полученную от экс-претендента в президенты Валерия Цепкало и его супруги, о якобы проводимой прокуратурой работе по лишению Вероники Цепкало родительских прав. Эти сведения являются недостоверными. Представители прокуратуры школу, где обучаются дети супругов Цепкало, не посещали. Никаких действий, направленных на лишение Валерия или Вероники Цепкало родительских прав, органы прокуратуры не предпринимали ввиду отсутствия поводов и оснований, — говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Напомним, 24 июля стало известно, что экс-претендент в президенты Валерий Цепкало вместе с детьми
Вероника Цепкало
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Экс-претендент в президенты Валерий Цепкало вместе с детьми уехал из Беларуси. Одной из причин он назвал приход в школу, где учатся его дети, представителей...
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