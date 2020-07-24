Генпрокуратура: Представители прокуратуры школу, где обучаются дети супругов Цепкало, не посещали

Источник материала: Tut.by

Представители прокуратуры школу, где обучаются дети супругов Цепкало, не посещали. Так Генеральная прокуратура прокомментировала у себя в Телеграм-канале информацию о том, что в школу к детям Валерия и Вероники Цепкало приходили представители прокуратуры.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Сегодня ряд интернет-ресурсов опубликовал информацию, полученную от экс-претендента в президенты Валерия Цепкало и его супруги, о якобы проводимой прокуратурой работе по лишению Вероники Цепкало родительских прав. Эти сведения являются недостоверными. Представители прокуратуры школу, где обучаются дети супругов Цепкало, не посещали. Никаких действий, направленных на лишение Валерия или Вероники Цепкало родительских прав, органы прокуратуры не предпринимали ввиду отсутствия поводов и оснований, — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Напомним, 24 июля стало известно, что экс-претендент в президенты Валерий Цепкало вместе с детьми уехал из Беларуси . Причины на то он назвал две: его друзья в правоохранительных органах предупредили, что готовится его арест, а к его детям в школу пришли представители прокуратуры и просили учителей написать заявления.

Вероника Цепкало предположила , что представители прокуратуры сделали этого для того, чтобы в последующем запустить процесс лишения ее родительских прав.