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Самый дорогой участок в Смолевичах обошелся победителю аукциона в $16 тыс. Результаты торгов
25.07.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На аукцион было выставлено 12 участков в городе-спутнике Минска. Торги прошли по 6 лотам, на 5 подали по одной заявке, на один лот заявлений не поступило.
Все участки оснащены коммуникациями, один имеет асфальтированный подъезд.
Десять лотов выставлялись на аукцион по одинаковой начальной цене, которая составила 20.000 рублей.
Участок на ул. Мытищенская, 3, был оценен в 30.000 рублей.
Начальная цена на участок на ул. Парковая, 31, составила 18.000 рублей. Однако заявок на него не поступило.
Более подробную информацию по участкам и итогам аукциона смотрите в нашей таблице.
Организатором аукциона выступил Смолевичский райисполком.
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