Самый дорогой участок в Смолевичах обошелся победителю аукциона в $16 тыс. Результаты торгов

На аукцион было выставлено 12 участков в городе-спутнике Минска. Торги прошли по 6 лотам, на 5 подали по одной заявке, на один лот заявлений не поступило.

Все участки оснащены коммуникациями, один имеет асфальтированный подъезд.

Десять лотов выставлялись на аукцион по одинаковой начальной цене, которая составила 20.000 рублей.