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Самый дорогой участок в Смолевичах обошелся победителю аукциона в $16 тыс. Результаты торгов

25.07.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Самый дорогой участок в Смолевичах обошелся победителю аукциона в тыс. Результаты торгов
Участок на ул. В. Купревича

На аукцион было выставлено 12 участков в городе-спутнике Минска. Торги прошли по 6 лотам, на 5 подали по одной заявке, на один лот заявлений не поступило.

Все участки оснащены коммуникациями, один имеет асфальтированный подъезд.

Десять лотов выставлялись на аукцион по одинаковой начальной цене, которая составила 20.000 рублей.


Самый дорогой участок в Смолевичах обошелся победителю аукциона в тыс. Результаты торгов
Участок на ул. С. Монюшко

Участок на ул. Мытищенская, 3, был оценен в 30.000 рублей. Купить участок на аукционе пожелали 2 человека. Лот продан с молотка за 39.930 рублей, или 16.737 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.


Самый дорогой участок в Смолевичах обошелся победителю аукциона в тыс. Результаты торгов

Начальная цена на участок на ул. Парковая, 31, составила 18.000 рублей. Однако заявок на него не поступило.

Более подробную информацию по участкам и итогам аукциона смотрите в нашей таблице.

 Ло-ты

Адрес земельного участка

Площадь участка, соток

Кол-во уч-ов

Инженерная инфраструктура *

Нач. цена участка

Цена продажи участка (руб.)

Цена продажи участка ($)

1

г. Смолевичи, ул. Тадеуша Костюшко, д.4

14,9

1

возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения

20.000

21.000

8.802

2

г. Смолевичи, ул. Владимира Купревича, д. 15

14,7

3

возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения

20.000

27.000

11.317

3

г. Смолевичи, ул. Кирилла Туровского, д. 11

15,0

2

возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения

20.000

26.800

11.233

4

г. Смолевичи, ул. Станислава Монюшко, д. 86

15,0

4

возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения

20.000

26.850

11.254

5

г. Смолевичи, ул. Василя Быкова, д. 34

15,0

2

возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения

20.000

26.620

11.158

6

г. Смолевичи, ул. Василя Быкова, д. 36

15,0

1

возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения

20.000

21.000

8.802

7

г. Смолевичи, ул. Ивана Мележа, д. 74

14,7

1

возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения

20.000

21.000

8.802

8

г. Смолевичи, ул. Ивана Мележа, д. 76

14,7

1

возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения

20.000

21.000

8.802

9

г. Смолевичи, ул. Ивана Мележа,108

15,0

4

возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения

20.000

35.431

14.851

10

г. Смолевичи, ул.Мытищенская,3

15,0

2

возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, наличие асфальтированного подъезда

30.000

39.930

16.737

11

г. Смолевичи, ул. Радистов (уч.№ 2)

12,5

1

возможность подключения электроснабжения, газоснабжения

20.000

21.000

8.802

12

г. Смолевичи, ул. Парковая, д.31

9,2

-

возможность подключения электроснабжения, газоснабжения

18.000

-

-

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня прошел аукцион по продаже участков в частную собственность граждан РБ для строительства одноквартирных жилых домов в Смолевичах. Об итогах торгов читайте...
 
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