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Беларусь - самая газифицированная страна на постсоветском пространстве

25.07.2020 13:44 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Длина газовой артерии  превышает длину экватора  и составляет  64 тысячи километров. А за последние несколько лет она выросла в 4 раза  прежде всего  благодаря эффективным мерам поддержки.  Так, например, в 2006 Президент подписал указ № 368, он работает и сегодня. По нему  желающие провести голубое топливо могут создавать кооперативы, рассчитывать на льготное кредитование,  а также  помощь государства. 

Все о голубом топливе  расскажем уже вечером.  Почему советские планы по газификации пришлось выполнять суверенной Беларуси? Как углеводород влияет на качество жизни в глубинке? И какие госпрограммы  стимулируют потребителей проводить газ?  Смотрите новую серию проекта: "Газификация". "На контроле Президента" в эфире "Панорамы".

 
 
 
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Длина газовой артерии  превышает длину экватора  и составляет  64 тысячи километров. А за последние несколько лет она выросла в 4 раза  прежде всего  благодаря...
 
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