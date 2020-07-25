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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь - самая газифицированная страна на постсоветском пространстве Длина газовой артерии превышает длину экватора и составляет 64 тысячи километров. А за последние несколько лет она выросла в 4 раза прежде всего благодаря...

Длина газовой артерии превышает длину экватора и составляет 64 тысячи километров. А за последние несколько лет она выросла в 4 раза прежде всего благодаря эффективным мерам поддержки. Так, например, в 2006 Президент подписал указ № 368, он работает и сегодня. По нему желающие провести голубое топливо могут создавать кооперативы, рассчитывать на льготное кредитование, а также помощь государства.Все о голубом топливе расскажем уже вечером. Почему советские планы по газификации пришлось выполнять суверенной Беларуси? Как углеводород влияет на качество жизни в глубинке? И какие госпрограммы стимулируют потребителей проводить газ? Смотрите новую серию проекта: "Газификация"." в эфире