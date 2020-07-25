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Колоритный обряд "Зажинки" дал старт жатве в Витебской области

25.07.2020 21:41 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Есть все предпосылки и у Витебской области избавиться от стереотипа "края рискованного земледелия". Именно здесь каждая минута на вес золота.

Марина Романовская вместе с комбайнерами вышла в поля. Еще пару солнечных дней - и хозяйства Оршанского агропромышленного объединения завершат уборку рапса. Урожай - выше прошлогоднего. Более 30 центнеров с гектара. На полях в основном сорта белорусской селекции. Медлить нельзя, говорят аграрии, ведь технику уже ждет хлебная нива. 

Константин Савин, заместитель гендиректора Оршанского мясоконсервного комбината: "Вы сами видите, что поле хорошее, красивое. Рапс будет полностью убран, и мы спокойно перейдем на уборку зерновых культур". 

Олег Сушкевич, комбайнер Оршанского комбината хлебопродуктов: "У нас самые лучшие поля. Лучше нигде не найдешь. Поля и по объему  большие. С самой зимы начинали готовить комбайн. Сейчас готов он на 100%". 

Колоритный обряд "Зажинки" дал старт жатве в Витебской области.jpg

Жатва на севере страны только начинается


Сергей Греков - известный в Витебской области хлебороб. В поле - 40 лет. В прошлом году его экипаж преодолел семитысячный намолот. И это рекорд. О своих заслугах комбайнер говорит скромно. И считает, что большого секрета в таком успехе нет. Нужно просто добросовестно работать. 

Сергей Греков, комбайнер Оршанского комбината хлебопродуктов: "Настрой боевой. Техника исправная. Все есть. Урожайность уже пробовали - за 50". 


На полях Витебской области задействуют 1350 комбайнов


Подготовка техники - на особом контроле. А вот так, вручную, хлеб с полей убирали наши предки. Колоритный обряд "Зажинки" дал старт жатве в Витебской области. Массовая уборочная, по подсчетам аграриев, начнется в первые дни августа.  В этом году аграриям северного региона страны предстоит убрать более 390 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых. Самые большие площади отвели под пшеницу. Ставку делают и на гибридную рожь. Эта культура радует высокой урожайностью.  Сто центнеров на круг! Но это при условии строгого соблюдения технологий. Впрочем, каким будет каравай - зависит от многих факторов. И в первую очередь - человеческого. Поэтому хозяйский подход и дисциплина -залог успеха. 


Николай Шерстнев, председатель Витебского облисполкома: "Мы должны отдать себя полностью работе. Если мы сделаем это, если у нас это получится, я не сомневаюсь - конечно, будет урожай". 

Работает техника и на льняных полях. К уборке приступили все льнозаводы области. Уборочная-2020 набирает темпы с каждым погожим днем. 

 
 
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Есть все предпосылки и у Витебской области избавиться от стереотипа "края рискованного земледелия". Именно здесь каждая минута на вес золота. Марина...
 
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