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Жатва на севере страны только начинается





На полях Витебской области задействуют 1350 комбайнов

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Колоритный обряд "Зажинки" дал старт жатве в Витебской области Есть все предпосылки и у Витебской области избавиться от стереотипа "края рискованного земледелия". Именно здесь каждая минута на вес золота. Марина...

Есть все предпосылки и у Витебской области избавиться от стереотипа "края рискованного земледелия". Именно здесь каждая минута на вес золота.вместе с комбайнерами вышла в поля. Еще пару солнечных дней - и хозяйства Оршанского агропромышленного объединения завершат уборку рапса. Урожай - выше прошлогоднего. Более 30 центнеров с гектара. На полях в основном сорта белорусской селекции. Медлить нельзя, говорят аграрии, ведь технику уже ждет хлебная нива.Сергей Греков - известный в Витебской области хлебороб. В поле - 40 лет. В прошлом году его экипаж преодолел семитысячный намолот. И это рекорд. О своих заслугах комбайнер говорит скромно. И считает, что большого секрета в таком успехе нет. Нужно просто добросовестно работать.Подготовка техники - на особом контроле. А вот так, вручную, хлеб с полей убирали наши предки. Колоритный обряд "Зажинки" дал старт жатве в Витебской области. Массовая уборочная, по подсчетам аграриев, начнется в первые дни августа. В этом году аграриям северного региона страны предстоит убрать более 390 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых. Самые большие площади отвели под пшеницу. Ставку делают и на гибридную рожь. Эта культура радует высокой урожайностью. Сто центнеров на круг! Но это при условии строгого соблюдения технологий. Впрочем, каким будет каравай - зависит от многих факторов. И в первую очередь - человеческого. Поэтому хозяйский подход и дисциплина -залог успеха.Работает техника и на льняных полях. К уборке приступили все льнозаводы области. Уборочная-2020 набирает темпы с каждым погожим днем.