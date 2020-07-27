ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

III Форум регионов Беларуси и Украины пройдёт в Гродно 8 и 9 октября

27.07.2020 — Новости Экономики | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

III Форум регионов Беларуси и Украины пройдёт в Гродно 8 и 9 октября
Гродно 8 и 9 октября примет III Форум регионов Беларуси и Украины. Подготовку к масштабному событию обсудили Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Украине Игорь Сокол и заместитель председателя Гродненского облисполкома Виталий Невера

Локацией для проведения форума станет центральная часть города. Самые яркие и масштабные мероприятия развернутся на площадях Советской и Тизенгауза и на улице Советской, а для пленарных заседаний будут задействованы здания областной филармонии и ГрГУ им. Янки Купалы.

Виталий Невера отметил, что уже сформирована предварительная концепция форума. Состоится масштабная выставка-ярмарка продукции предприятий и организаций регионов двух стран, в центре города будет представлена разнообразная техника — сельскохозяйственные машины, электробусы и электромобили. Каждый из регионов продемонстрирует свои особенности — от промышленности или сельского хозяйства до туризма и исторического наследия. На 8 октября запланировано проведение Концерта дружбы. В центре города, как ожидается, развернется гастрофест, где гости смогут попробовать национальные и региональные блюда двух стран.

Традиционно запланированы встречи делегаций, бизнесменов, подписания различных документов и контрактов.

«Видим высокую заинтересованность украинских регионов в участии в форуме. Все больше областей на уровне первых лиц подтверждают намерения прибыть в Гродно. Им интересен и сам город, и Гродненская область, да и региону есть что представить и показать. В том, что мероприятие пройдет на высоком уровне, не сомневаюсь. Гродно уже сегодня готов принять форум», — отметил Игорь Сокол. Он обратил внимание и на экономический эффект. Благодаря двум первым форумам, которые прошли в Гомеле и Житомире, у белорусских регионов существенно возрос экспорт в Украину.

Для Гродненской области Украина — один из основных торговых партнеров, занимает 2-е место по объему товарооборота. В 2019 году объем внешней торговли составил более $370 млн. Экспорт возрос на 15% и превысил $206 млн. Гродненская область заключила соглашения о межрегиональном сотрудничестве с 8 областями Украины. В стадии проработки находятся еще несколько аналогичных соглашений.

По информации БелТА

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« До конца года взыскивать деньги в бесспорном порядке на основании исполнительных надписей смогут только органы принудительного исполнения
«Стэнлес» обыграл БГУ и поднялся на первое место в группе А »
Новости дня
Новости экономики
 
Нацбанк предлагает запретить повышенные проценты и ограничить пеню по просроченным кредитам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

26.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
27.07.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Кировец

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика