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III Форум регионов Беларуси и Украины пройдёт в Гродно 8 и 9 октября
27.07.2020 — Новости Экономики | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Локацией для проведения форума станет центральная часть города. Самые яркие и масштабные мероприятия развернутся на площадях Советской и Тизенгауза и на улице Советской, а для пленарных заседаний будут задействованы здания областной филармонии и ГрГУ им. Янки Купалы.
Виталий Невера отметил, что уже сформирована предварительная концепция форума. Состоится масштабная выставка-ярмарка продукции предприятий и организаций регионов двух стран, в центре города будет представлена разнообразная техника — сельскохозяйственные машины, электробусы и электромобили. Каждый из регионов продемонстрирует свои особенности — от промышленности или сельского хозяйства до туризма и исторического наследия. На 8 октября запланировано проведение Концерта дружбы. В центре города, как ожидается, развернется гастрофест, где гости смогут попробовать национальные и региональные блюда двух стран.
Традиционно запланированы встречи делегаций, бизнесменов, подписания различных документов и контрактов.
Для Гродненской области Украина — один из основных торговых партнеров, занимает 2-е место по объему товарооборота. В 2019 году объем внешней торговли составил более $370 млн. Экспорт возрос на 15% и превысил $206 млн. Гродненская область заключила соглашения о межрегиональном сотрудничестве с 8 областями Украины. В стадии проработки находятся еще несколько аналогичных соглашений.
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