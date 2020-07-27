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В ЦИК пояснили, как будут работать наблюдатели на участках в условиях ограниченного присутствия

27.07.2020 07:50 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В связи с многочисленными запросами об ограничении количества присутствующих наблюдателей на избирательных участках Центральная избирательная комиссия подготовила объяснение — как будут работать наблюдатели во время досрочного голосования и в день выборов, и у кого есть шанс попасть понаблюдать за процессом.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Участковые избирательные комиссии составляют два графика присутствия наблюдателей: для периода досрочного голосования и для дня выборов:

  • Дни досрочного голосования (4−8 августа) с 10.00 до 14.00;
  • Дни досрочного голосования (4−8 августа) с 16.00 до 19.00;
  • День выборов (9 августа) с 08.00 до 15.00;
  • День выборов (9 августа) с 15.00 и до окончания подсчета голосов.

Тех, кто уже зарегистрировался наблюдателем, будут обзванивать исходя из очередности аккредитации. На период досрочного голосования трем первым в списке аккредитованных наблюдателей будет предоставляться возможность выбрать дату и период (или даты и периоды) для присутствия на избирательных участках. Оставшиеся «смены» будут предлагаться следующим по списку наблюдателям. Аналогичным способом составляется график на 9 августа, принимая во внимание возможность присутствия не трех, а пяти наблюдателей.

Данный порядок применяется только на тех участках для голосования, где аккредитовано наблюдателей больше, чем разрешено присутствовать.

Напомним, 22 июля ЦИК на заседании принял решение на период этой электоральной кампании уменьшить количество наблюдателей. До пяти человек — в основной день голосования. Если участковая комиссия менее семи человек — то наблюдателей может быть не более 50% от числа членов комиссии. А в дни досрочного голосования количество наблюдателей будет ограничено до трех человек.

 
 
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Участковые избирательные комиссии составляют два графика присутствия наблюдателей: для периода досрочного голосования и для дня выборов.
 
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