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В ЦИК пояснили, как будут работать наблюдатели на участках в условиях ограниченного присутствия
27.07.2020 07:50 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В связи с многочисленными запросами об ограничении количества присутствующих наблюдателей на избирательных участках Центральная избирательная комиссия подготовила
Участковые избирательные комиссии составляют два графика присутствия наблюдателей: для периода досрочного голосования и для дня выборов:
Тех, кто уже зарегистрировался наблюдателем, будут обзванивать исходя из очередности аккредитации. На период досрочного голосования трем первым в списке аккредитованных наблюдателей будет предоставляться возможность выбрать дату и период (или даты и периоды) для присутствия на избирательных участках. Оставшиеся «смены» будут предлагаться следующим по списку наблюдателям. Аналогичным способом составляется график на 9 августа, принимая во внимание возможность присутствия не трех, а пяти наблюдателей.
Данный порядок применяется только на тех участках для голосования, где аккредитовано наблюдателей больше, чем разрешено присутствовать.
Напомним, 22 июля ЦИК на заседании принял
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Участковые избирательные комиссии составляют два графика присутствия наблюдателей: для периода досрочного голосования и для дня выборов.
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