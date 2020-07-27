Тихановская опубликовала свою программу. Главное - вернуть выборы

Источник материала: Tut.by

Кандидат в президенты Светлана Тихановская опубликовала на своем сайте предвыборную программу. Тихановская подчеркивает, что намерена стать президентом для того, чтобы вернуть белорусам право выбора. Главной целью она называет проведение честных выборов с участием всех альтернативных кандидатов.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Тихановская призывает ни в коем случае не участвовать в досрочном голосовании;

прийти на выборы 9 августа и проголосовать за нее; стать независимыми наблюдателями на участках и защищать свой голос через различные инициативы («Честные люди», «Право выбора», «Рух праўда», «Зубр» и другие).

Новые выборы — как это будет

Тихановская заявляет, что выборы 9 августа 2020 года невозможно признать свободными и честными. Многих сильных кандидатов, в том числе Сергея Тихановского, Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, лишили возможности в них участвовать.

После вступления в должность президента они обещает принять меры для сохранения стабильности в стране и создания условий для проведения честных выборов:

назначить шесть новых независимых членов Центральной избирательной комиссии, включая председателя и издать указ о проведении новых выборов президента;

систему избирательных комиссий сформировать так, что в них будут включены представители всех заинтересованных политических партий, разных общественных организаций, а также, в обязательном порядке, представители кандидатов в президенты;

на каждом участке будут установлены прозрачные урны и камеры, ведущие онлайн-трансляцию;

каждый бюллетень будет демонстрироваться наблюдателям, и только после этого помещаться в стопку голосов за кандидата

доверенные лица кандидатов будут иметь право требовать пересчета голосов за любого кандидата на любом участке;

досрочное голосование будет допускаться в исключительных случаях;

всем кандидатам будут предоставлены равные возможности для агитации, без злоупотребления служебным положением.

В переходный период, до проведения новых выборов, страной будут управлять те же чиновники, что и сейчас, за исключением тех, кто грубо и откровенно нарушал закон, говорит Светлана Тихановская.

Новые президентские выборы будут проведены в течение полугода.

«Я назначу проведение референдума с предложением вернуться к изначальной редакции Конституции 1994 года, сокращающей полномочия президента, устанавливающее ограничение по количеству сроков пребывания на посту президента, и обеспечивающей разделение властей. Референдум будет проводиться одновременно с выборами президента», — говорится в программе.

Тихановская также обещает провести новые парламентские выборы, утвердить статус парламента как высшего представительного постоянно действующего и единственного законодательного органа власти, расширить полномочия органов местного самоуправления и управления.

Независимость, снятие барьеров, реформы

Экономический блок программы включает в себя снятие барьеров для развития малого и среднего бизнеса. Тихановская обещает, что прибыльные государственные предприятия продолжат работать, а убыточные госпредприятия получат помощь профессионалов.

В программе также отмечено предоставление беспроцентных ссуд для малого и среднего бизнеса, отмена бесконечных проверок субъектов хозяйствования, снижение требований к иностранным инвесторам, независимая правовая защита для них.

Тихановская заявляет о важности переориентации здравоохранения на работу для человека, а не правительства или государства. «Основные направления реформ — укрепление первичного уровня медицинской помощи, повышение качества и эффективности. Улучшение системы управления здравоохранением и разработка экономически эффективных технологий. Создание механизма „деньги следуют за пациентом“. Правдивая и общедоступная информация об общественном здоровье», — отмечено в программе.

В образовании ставка будет сделана на выполнение Беларусью дорожных карт Болонского процесса, а также признание качества дипломов белорусских вузов на международном рынке труда. В программе также выборность ректоров академическим сообществом вуза, создание независимых организаций студенческого самоуправления, развитие образования на белорусском языке, отмена обязательной отработки по распределению, дискриминационных положений «закона об отсрочках».

Тихановская также за упрощение пенсионной формулы и дебюрократизацию системы, включение в страховой стаж периодов получения пособий по временной нетрудоспособности и безработице, уходу за ребенком, необоснованно привлеченных к уголовной ответственности, дневного обучения в вухах или ссузах, уходом за инвалидом или лицом старше 80 лет. Планируется также выравнивание условий по пенсионному обеспечению для всех граждан и отмена понижающего коэффициента и отмена взносов в ФСЗН для работающих на пенсии.

В программе также есть блоки, посвященные работе судов, борьбе с коррупцией, сектору ЖКХ, развитию местного самоуправления, внешней политике.