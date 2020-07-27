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ВЦИОМ провел соцопрос россиян об отношении к Беларуси и Лукашенко

27.07.2020 11:36 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил новые данные об отношении россиян к Беларуси и Александру Лукашенко. Результаты исследования опубликованы на сайте центра.


Фото: Reuters

На вопрос: «Каковы отношения между странами?» — 27% россиян ответили «нормальные, спокойные». По мнению 15% россиян, эти отношения можно охарактеризовать как «дружественные», еще 17% назвали бы их «хорошими, добрососедскими». В негативном спектре актуальные отношения между странами видят 6% россиян: они считают отношения между государствами напряженными.

По сравнению с прошлым годом динамика положительных ответов снизилась. В декабре 2019 года «дружественными» отношения называли 24% опрошенных, «хорошими и добрососедскими» — 22%. В два раза по сравнению с прошлым годом увеличилась доля тех, кто затрудняется охарактеризовать отношения между странами (16%).

Что касается перспектив двусторонних отношений, то, по данным ВЦИОМ, каждый второй россиянин (49%) считает их «стабильными», в декабре прошлого года такой оценки придерживались 55% россиян. Также, согласно исследованию, в данный период 11% опрошенных видят улучшения, обратного мнения придерживаются 21% граждан России.

По данным опроса, больше половины россиян (52%) положительно относятся к Александру Лукашенко, треть сообщают о безразличном отношении к действующему президенту Беларуси (35%), а почти каждый десятый испытывает к нему негативное отношение (9%).

Положительное отношение чаще демонстрируют россияне, относящиеся к старшему поколению: среди опрошенных в возрасте 60 лет и старше эта доля составила 65%. В безразличном и отрицательном отношении лидируют, напротив, представители молодого поколения 18−24-летних — среди них такие отношения обозначили 57% и 13% соответственно.

Всероссийский инициативный опрос был проведен 21 июля 2020 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

 
 
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По данным опроса, больше половины россиян (52%) положительно относятся к Александру Лукашенко, треть сообщают о безразличном отношении к действующему президенту...
 
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