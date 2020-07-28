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«ДАТЧ СТАР» снова изменил цены на квартиры в ЖК «Гранд Хаус». Цена «однушек» достигла $1500 “квадрат”

28.07.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

«Датч Стар» снова внес изменения в апрельскую проектную декларацию по продаже квартир в ЖК «Гранд Хаус». Соответствующая информация опубликована в сегодняшнем номере газеты «Звязда». На этот раз больше всего изменились цены востребованных однокомнатных квартир. В начале июля цена «квадрата» «однушек» в строящемся домеварьировалась от $1200 до $1400, теперь – от $1080 до $1500.

«ДАТЧ СТАР» снова изменил цены на квартиры в ЖК «Гранд Хаус». Цена «однушек» достигла 00 “квадрат”

Речь идет о строительстве IIIочереди ЖК "Гранд Хаус" — многоквартирном жилом доме с подземной гараж-стоянкой № 1 по генплану в квартале пр. Дзержинского — ул. Щорса — ул. Железнодорожной — ул. Хмелевского. Еще в начале месяца цены на квартиры в новостройке не превышали $1400 за квадратный метр, уже сегодня они достигли $1500. Как поясняет застройщик, на предприятии действует система регулирования стоимости, зависимая от площади, этажа и условий оплаты строящегося жилого помещения. На данный момент дольщикам (гражданам, не состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий) предложено участие в строительстве 22 квартир:

  • 10 однокомнатных квартир площадью от 31 до 70 кв. м — от $ 1180 до $ 1500 за «квадрат»;
  • 8 двухкомнатных квартир площадью от 80 до 97 кв. м — от $ 1080 до $ 1200 за «квадрат»;
  • 4 двухкомнатные квартиры площадью от 93 кв. м от $ 1150 до $ 1200 за «квадрат» с машиноместом в доме с подземной гараж-стоянкой.

Напомним, что жилой комплекс «Гранд Хаус» возводится на проспекте Дзержинского, прямо у выхода из станции метро «Грушевка». Дом монолитный (с заполнением ненесущих наружных и внутренних стен блоками) высотностью от 12 до 25 этажей. Всего в комплексе предусмотрено 464 квартиры, некоторые из них — двухуровневые. Квартиры сдаются со свободными планировками и черновой отделкой.

Купить квартиру можно не только в строящейся секции ЖК «Гранд Хаус», но и готовой – на сайте застройщика есть объявление о продаже готовых «двушек» евроформата, площадью 49 квадратных метров.  Также в новостройке предусмотрен подземный паркинг, площадь парковочных мест варьируется от 12 до 21 кв.м, цена – от $ 8300 до $ 15.500.

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«Датч Стар» снова внес изменения в апрельскую проектную декларацию по продаже квартир в ЖК «Гранд Хаус». Соответствующая информация опубликована в сегодняшнем...
 
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