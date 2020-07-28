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«ДАТЧ СТАР» снова изменил цены на квартиры в ЖК «Гранд Хаус». Цена «однушек» достигла $1500 “квадрат”
28.07.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
«Датч Стар» снова внес изменения в
Речь идет о строительстве IIIочереди ЖК "Гранд Хаус" — многоквартирном жилом доме с подземной гараж-стоянкой № 1 по генплану в квартале пр. Дзержинского — ул. Щорса — ул. Железнодорожной — ул. Хмелевского. Еще в начале месяца цены на квартиры в новостройке не превышали $1400 за квадратный метр, уже сегодня они достигли $1500. Как поясняет застройщик, на предприятии действует система регулирования стоимости, зависимая от площади, этажа и условий оплаты строящегося жилого помещения. На данный момент дольщикам (гражданам, не состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий) предложено участие в строительстве 22 квартир:
Напомним, что жилой комплекс «Гранд Хаус» возводится на проспекте Дзержинского, прямо у выхода из станции метро «Грушевка». Дом монолитный (с заполнением ненесущих наружных и внутренних стен блоками) высотностью от 12 до 25 этажей. Всего в комплексе предусмотрено 464 квартиры, некоторые из них —
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«ДАТЧ СТАР» снова изменил цены на квартиры в ЖК «Гранд Хаус». Цена «однушек» достигла $1500 “квадрат”
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