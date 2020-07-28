Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Цена золота обновила рекорд Биржевая цена золота накануне впервые в истории превысила 1938 долларов за тройскую унцию. Затем она немного снизилась до стоимости в 1933 доллара. Рекорд не...

Биржевая цена золота накануне впервые в истории превысила 1938 долларов за тройскую унцию. Затем она немного снизилась до стоимости в 1933 доллара. Рекорд не обновлялся 9 лет - предыдущая максимальная цена драгметалла была 1920 долларов за унцию. Инвесторы покупают защитные активы, пока есть вероятность возобновления второй волны пандемии и усиление мирового кризиса. По прогнозам экономистов, средняя стоимость золота в этом году вырастет более чем на 20 %. Но по мере того как будет снижаться неопределенность в мировой экономике, ожидается и замедление роста цены главного драгметалла. А вот доллар на мировых рынках постепенно дешевеет.