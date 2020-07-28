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Цена золота обновила рекорд

28.07.2020 10:42 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Биржевая цена золота накануне впервые в истории превысила 1938 долларов за тройскую унцию. Затем она немного снизилась до стоимости в 1933 доллара.  Рекорд не обновлялся 9 лет - предыдущая максимальная цена драгметалла была  1920 долларов за унцию. Инвесторы покупают защитные активы, пока есть вероятность возобновления второй волны пандемии и усиление мирового кризиса. По прогнозам экономистов, средняя стоимость золота в этом году вырастет более чем на 20 %. Но по мере того как будет снижаться неопределенность в мировой экономике,  ожидается и замедление роста цены главного драгметалла. А вот доллар на мировых рынках постепенно дешевеет.
 
 
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Биржевая цена золота накануне впервые в истории превысила 1938 долларов за тройскую унцию. Затем она немного снизилась до стоимости в 1933 доллара.  Рекорд не...
 
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