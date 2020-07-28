Алексиевич и Цеслер готовы лично поручиться за Бабарико, чтобы ему изменили меру пресечения

Источник материала: Tut.by

Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич и художник Владимир Цеслер подписали ходатайства о личном поручительстве для изменения меры пресечения Виктору Бабарико, сообщается на сайте экс-претендента в президенты.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Накануне координатор штаба Бабарико Мария Колесникова попросила неравнодушных белорусов выступить поручителями для изменения меры пресечения для Виктора Бабарико.

— Никто не может быть признан виновным без вступившего в силу приговора суда. Это право гарантировано нам Конституцией. Это называется презумпция невиновности. Мы считаем Виктора Бабарико невиновным. Но еще более неприемлемое решение — это заключение его под стражу. И мы будем продолжать бороться с такой мерой всеми законными способами, — говорится в заявлении штаба.

В ходатайстве, образец которого штаб Бабарико выложил на сайте, говорится, что «с учетом личных качеств Бабарико Виктор Дмитриевич физической угрозы или иной опасности для общества не представляет, и его содержание под стражей является чрезмерно строгой мерой». В ходатайстве просят меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бабарико заменить на более мягкую, в частности, на личное поручительство. За нарушение Виктором Бабарико условий личного поручительства на поручителя накладывается денежное взыскание в размере от ста до пятисот базовых величин (2700 — 13 500 рублей).