ЦИК предложили установить камеры на избирательных участках за счет белорусов

Источник материала: Tut.by

Центральной избирательной комиссии Беларуси предлагают разрешить установку камер на избирательных участках за счет белорусов. Об этом сообщила инициатива «Честные люди».



Фото: инициатива "Честные люди"

Заявление об изменении постановления ЦИК во вторник, 28 июля, подал член Центральной избирательной комиссии с правом совещательного голоса Павел Дик, представляющий интересы Светланы Тихановской.

В нем предлагается оборудовать некоторые избирательные участки камерами, с помощью которых будет вестись трансляция подсчета голосов и работы на них комиссии в интернете в реальном времени. В случае, если камера будет установлена на участке, то там не будут находиться наблюдатели, за исключением нескольких их категорий: международные наблюдатели, депутаты обеих палат белорусского парламента, а также местных советов и доверенные лица кандидатов в президенты.

Камеры смогут установить за счет граждан по их заявлению в участковые комиссии, причем последним будет предписано уже на следующий день после получения заявления активно содействовать установке техники и организации трансляции с участка.

В заявлении предлагается включить рассмотрение вопроса в повестку дня ЦИК, а также провести голосование по предлагаемым изменениям до 30 июля методом опроса, что предусмотрено регламентом комиссии.

Напомним, 22 июля председатель Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина рекомендовала сократить количество наблюдателей на избирательных участках: в основной день голосования до пяти человек, в дополнительные — до трех. Причиной, по ее словам, является сложная эпидемиологическая обстановка в стране. Предложение Ермошиной было принято единогласно.