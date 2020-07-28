Сокращение персонала, долги, убытки. Что осталось за кадром визита Лукашенко на «Атлант»

Источник материала: Tut.by

Завод бытовой техники «Атлант» продолжает испытывать финансовые сложности. Компания генерирует убытки, долговая нагрузка не снижается. Недавний визит на предприятие Александра Лукашенко должен был придать уверенности работникам в завтрашнем дне. Как выяснил TUT.BY, государство может предоставить «Атланту» дополнительное финансирование и преференции для работы на белорусском потребительском рынке.



Фото: president.gov.by

Лукашенко побывал на минском заводе холодильников 10 июля. Наибольший резонанс вызвали два его заявления.

Первое было адресовано владельцам частных компаний, которые должны платить работникам не ниже средней зарплаты на 10 ведущих госпредприятиях.

Другой посыл касался производительности на «Атланте». Предприятие установило исторический рекорд по продажам холодильников в марте. «За все 60 лет истории „Атланта“ в марте 90 тысяч холодильников не продавали», — сказал гендиректор «Атланта» Дмитрий Соколовский.

Впрочем, как сообщает пресс-служба президента, после марта «Атлант» также активно реализует технику. Все принятые меры позволили по итогам шести месяцев 2020 года выйти на рентабельность продаж 2,4%, предприятие чувствует себя уверенно и рассчитывает закончить год с положительными показателями, говорится в сообщении.

Тем самым было показано, что решение властей не вводить в стране масштабные ограничительные меры во время пандемии было оправданным.

— За это — молодцы! Сделали то, что должны были сделать все. И это пример для других. Я же говорил, что, когда откроются, посмотрят, а уже ничего нет. А мы в это время можем предложить свой товар. Вот яркий пример: мы в этот момент предложили свой товар, люди купили. Если руководители развернулись вовремя, — похвалил Лукашенко.

Однако ключевой момент в рекорде — это слово «март». Именно в этом месяце произошло ослабление курса белорусского рубля со всеми вытекающими последствиями для внутреннего рынка и экспорта.

По данным Белстата, за январь-май 2020 года было выпущено 295,3 тыс. холодильников и морозильников, что на 8,6% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. То есть рекордного спроса не наблюдалось.

Александр Лукашенко планировал визит на «Атлант» около года. Как он говорил, дорога во Дворец независимости лежит мимо завода холодильников, поэтому когда смотрит на предприятие, «сразу вспоминает о всех недостатках».

В августе 2019 года президент сказал , что у него есть «внутренняя настороженность и боязнь» за «Атлант». Его беспокоили финансовые показатели, уровень зарплат, объемы производства и реализации продукции предприятия.

В начале текущего года Лукашенко сменил руководителя «Атланта». Вместо Виктора Шумило, который руководил заводом холодильников с конца 2001 года, гендиректором стал Дмитрий Соколовский. Он 27 лет работает на заводе холодильников, в последние годы был заместителем гендиректора.

— «Атлант» меня давно напрягал. Когда я получил информацию, что у вас с финансами несладко (а вы ведь занимались финансами на заводе), я понял, что, наверное, с «Атлантом» надо что-то делать. Я хочу, чтобы вы понимали: «Атлант» — это государственное предприятие, кому бы вы там эти акции ни раздавали, — сказал Лукашенко.

Во время визита на «Атлант» о финансах говорили немного. По крайне мере это следует из информации, которая попала в публичный доступ. Но ситуация кардинальным образом не изменилась. Такой вывод напрашивается из финансовой отчетности «Атланта» за 2019 год, которая было одобрена 10 июня 2020 года.



В планах «Атланта» за пять лет нарастить производство на четверть и увеличить зарплаты на треть. В июне средняя зарплата на Минском заводе холодильников составила 1117 рублей.

Выручка группы «Атлант» снизилась с 530,7 млн рублей в 2018 году до 489,3 млн рублей в 2019 году.

Группа «Атлант» включает помимо двух производств в Минске (холодильники и стиральные машины), Барановичский станкостроительный завод, молодечненский производитель комплектующих «Белхол» и сельхозпредприятие. Впрочем, реализация холодильников принесла 372,7 млн рублей из 489,3 млн рублей общей выручки.

«Атлант» в минувшем году сработал с чистым убытком в 31,5 млн рублей (против 48,5 млн рублей за 2018 год). В числе причин, приведших к убыткам, названы курсовые колебания, что «обусловлено большой долей импорта из стран дальнего зарубежья» и «резкое обострение ценовой конкуренции».

Текущие обязательства группы «Атлант» превысили ее текущие активы на 185,6 млн рублей (в 2018 году — 160,2 млн рублей). Предприятие намерено финансировать разрыв ликвидности за счет кредитов кредитных организаций, говорится в отчетности.

На конец 2019 года задолженность «Атланта» по кредитам и займам составила 308,7 млн рублей (на конец 2018 года — 285,9 млн рублей), что соответствует стоимости активов баланса на 70,9%.

Предприятие уже провело работу с банками по снижению ставок, увеличению сроков кредитования, привлечению дополнительных средств для покрытия дефицита ликвидности. На «Атланте» подчеркивают, что в 2019 году компания не имела проблем с исполнением обязательств, не допускала просроченной задолженности. Хорошая репутация помогает привлекать дополнительное финансирование. Так за январь-апрель 2020 года были привлечены кредиты на 114 млн рублей, погашены обязательства на 107 млн рублей.

Около 50% заемных средств составляют ресурсы Беларусбанка, который кредитует «Атлант» на рыночных условиях, говорится в отчетности.





Для улучшения финансового положения руководство пытается снизить затраты путем модернизации производства. Кроме того, ведутся переговоры с поставщиками материалов и комплектующих по увеличению сроков оплаты. Производится оптимизация численности персонала. За 2 года количество рабочих снизилось с 7,7 до 6,9 тысячи человек. До конца 2020 года коллектив планируют сократить еще на 400 человек. В качестве одной из антикризисных мер стало закрытие дочерней компании в Польше.

В аудиторском заключении говорится, что имеется «существенная неопределенность, которая может вызвать значительные сомнения в способности Группы продолжать непрерывно свою деятельность». Однако по факту закрытие «Атланту» не угрожает. В случае финансовой несостоятельности «основной акционер компании готов оказать финансовую поддержку», говорится в отчетности. Основным акционером ЗАО «Атлант» является государство в лице Госкомимущества (62,1% акций), 37,2% акций принадлежит физлицам. Чуть более 0,5% — у Банка БелВЭБ и Беларусбанка.

Власти обещают поддержать «Атлант» и в части выпуска новых видов продукции. Например, Лукашенко предложил предприятию научиться делать посудомоечную технику, которая сейчас импортируется, и готов при этом защитить внутренний потребительский рынок.

— Внутренний рынок защитить, потому что — понятно — вы произведете, а сможете ли продать? Хотелось бы, чтобы вы сказали государству, что от нас нужно. А вы бы произвели эту технику, — сказал президент (цитата по СТВ ).

Окажется ли новая продукция при таком подходе конкурентоспособной на зарубежных рынках — тот еще вопрос. Ведь сейчас 85% бытовой техники завод отправляет на экспорт.