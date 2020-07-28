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Светлана Тихановская хочет обратиться к парламенту и народу вместе с Лукашенко

28.07.2020 15:02 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Светлана Тихановская подала заявление о выступлении в парламенте 3 августа, когда запланировано обращение Александра Лукашенко к народу и парламенту. Заявление Тихановской опубликовано в Телеграм-канале Виктора Бабарико.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Напомним, 3 августа президент Беларуси Александр Лукашенко выступит с ежегодным Посланием белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь. Ранее Лукашенко выступал с обращением в апреле, но в этом году мероприятие несколько раз переносилось. Об обращении 3 августа стало известно 24 июля.

— Для обращения с посланием мог быть выбран любой день до регистрации Александра Лукашенко в качестве кандидата в президенты или любой день после проведения президентских выборов (до инаугурации избранного на выборах президента). Однако для созыва внеочередной сессии выбран день, непосредственно предшествующий началу досрочного голосования на выборах президента — 3 августа, — говорится в заявлении Тихановской.

Кандидат Тихановская считает, что в настоящее время Лукашенко является кандидатом в президенты и, выступая с посланием к парламенту, будет осуществлять предвыборную агитацию.

— Безусловно, я как кандидат в президенты тоже согласна так поступить, — заявила Тихановская.

Кандидат ссылается на ст. 73 Избирательного кодекса, в котором сказано, что все кандидаты в президенты обладают равными правами и несут равные обязанности. Кандидат в президенты не вправе использовать преимущества своего должностного положения в интересах избрания.

В связи с этим Тихановская просит: пригласить ее, кандидата в президенты, для выступления на заседании внеочередной сессии Палаты представителей Национального собрания, предоставить ей возможность освещения ее предвыборной программы на теле- и радиоканалах в том же объеме и в то же время, что и Лукашенко.

Заявление отправлено в Палату представителей, Совет Республики, Белтелерадиокомпанию и ЦИК.

 
 
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3 августа президент Беларуси Александр Лукашенко выступит с ежегодным Посланием белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь. Ранее...
 
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