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Возле КГБ в Минске задержаны журналисты, в том числе корреспондент TUT.BY
28.07.2020 15:50 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Возле КГБ в Минске задержаны журналисты, в том числе корреспондент TUT.BY, которая успела сообщить об этом в редакцию.
Сотрудники заявляют, что они везут журналистов для поверки их удостоверений. На вопрос, в какое РУВД везут, сотрудники не ответили, заявив, что это может сказать «старший».
Напомним, сегодня в 16 часов координатор штаба Бабарико Мария Колесникова планировала подавать в КГБ ходатайство об изменении меры пресечения Виктору Бабарико.
Она
— Никто не может быть признан виновным без вступившего в силу приговора суда. Это право гарантировано нам Конституцией. Это называется презумпция невиновности. Мы считаем Виктора Бабарико невиновным. Но еще более неприемлемое решение — это заключение его под стражу. И мы будем продолжать бороться с такой мерой всеми законными способами, — говорится в заявлении штаба.
В ходатайстве, образец которого штаб Бабарико выложил на сайте, говорится, что «с учетом личных качеств Бабарико Виктор Дмитриевич физической угрозы или иной опасности для общества не представляет, и его содержание под стражей является чрезмерно строгой мерой». В ходатайстве просят меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бабарико заменить на более мягкую, в частности, на личное поручительство. За нарушение Виктором Бабарико условий личного поручительства на поручителя накладывается денежное взыскание в размере от ста до пятисот базовых величин (2700 — 13 500 рублей).
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Возле КГБ в Минске задержаны журналисты, в том числе корреспондент TUT.BY, которая успела сообщить об этом в редакцию.
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