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Курсы валют на 29 июля
29.07.2020 12:50 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTНа прошедших накануне торгах рубль ослаб ко всем основным валютам. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 41 копейка. Евро 2 рубля 82 копейки. И 3 рубля 35 копеек стоят 100 российских рублей.
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На прошедших накануне торгах рубль ослаб ко всем основным валютам. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 41 копейка. Евро 2 рубля 82 копейки. И 3 рубля 35 копеек стоят...
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