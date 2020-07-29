Россельхознадзор снова взялся за белорусские продукты: введены запреты

Российское надзорное ведомство ввело на минувшей неделе ограничения на ввоз белорусской продукции с одного предпрития и режим усиленного контроля сразу для шести предприятий нашей страны.

Как сообщается на сайте Россельхознадзор, в связи с повторными выявлениями нарушений ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС и РФ Россельхознадзор с 23 июля 2020 года вводятся ограничения на территорию Российской Федерации продукции, произведенной следующими предприятиями:

1. ИООО «Горецкий пищевой комбинат» – повторное выявление хинолонов (ципрофлоксацина) в сыворотке молочной концентрированной (3 случая) – 08.07.2020.

Кроме того, в связи с выявлением нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза в продукции белорусских предприятий-производителей Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции, вырабатываемой предприятиями Республики Беларусь:

1. КПУП «Мозырские молочные продукты» – выявление превышения КМАФАнМ в сливках пастеризованных – 13.07.2020;

2. ООО «НЕОФИШ» – выявление бактерий рода Listeria monocytogenes в продукции из форели – 14.07.2020;

3. ОАО «Поставский молочный завод» – выявление БГКП в сыворотке молочной обратноосмотической – 10.07.2020;

4. ЗАО «Серволюкс-Агро» – выявление бактерий рода Listeria monocytogenes в мясе птицы – 06.07.2020;

5. Филиал «Осиповичский» ОАО «Бабушкина крынка» - управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка»– выявление нитроимидазолов (метронидазола) в молоке сухом обезжиренном – 13.07.2020;

6. Цех убоя и переработки мяса птицы ОАО «Александрийское» – выявление хинолонов (офлоксацина) в мясе птицы – 13.07.2020.