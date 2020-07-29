"За старый дом застройщик дал две двухуровневые квартиры". Нашли еще один неизвестный квартал Минска на Ангарской

Застройщик (имени которого никто не может припомнить, но уверяют, что он строит в Цнянке) возвел несколько двух-трехэтажных домов, на 5-6 квартир каждый. У каждой квартиры есть свой участок плюс общие территории. Одна из местных жительниц рассказала: у свекрови был дом на 15 сотках. Дом старый, реконструкция бы обошлась дороже сноса и постройки нового. Застройщик предложил две двухуровневые квартиры тут же - свекровь согласилась и очень довольна.