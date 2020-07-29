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"За старый дом застройщик дал две двухуровневые квартиры". Нашли еще один неизвестный квартал Минска на Ангарской

29.07.2020 11:04 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Продолжаем рассказывать о неизвестных кварталах Минска. Обнаружить уютный квартал в Сельхозпоселке - предсказуемо. Но от рабочей "Ангары" традиционно ждешь "трешовых" картинок фавел (так называются трущобы в городах Бразилии, часто расположенные на склонах гор, - прим. ред.) белорусского разлива и серой панели. Хотя в последние 10 лет тут очень многое изменилось. Улица Малое Стиклево - явное тому доказательство.

"За старый дом застройщик дал две двухуровневые квартиры". Нашли еще один неизвестный квартал Минска на Ангарской
"За старый дом застройщик дал две двухуровневые квартиры". Нашли еще один неизвестный квартал Минска на Ангарской
"За старый дом застройщик дал две двухуровневые квартиры". Нашли еще один неизвестный квартал Минска на Ангарской

Частный сектор экс-деревни Малое Стиклево лет двадцать доживал под угрозой сноса. Все, что разрешалось местным - реконструкция без увеличения площади. Читай, чтоб крыша не рухнула. Когда в 2008-м сюда пришел застройщик-инвестор.

"За старый дом застройщик дал две двухуровневые квартиры". Нашли еще один неизвестный квартал Минска на Ангарской
"За старый дом застройщик дал две двухуровневые квартиры". Нашли еще один неизвестный квартал Минска на Ангарской
"За старый дом застройщик дал две двухуровневые квартиры". Нашли еще один неизвестный квартал Минска на Ангарской

Застройщик (имени которого никто не может припомнить, но уверяют, что он строит в Цнянке) возвел несколько двух-трехэтажных домов, на 5-6 квартир каждый. У каждой квартиры есть свой участок плюс общие территории. Одна из местных жительниц рассказала: у свекрови был дом на 15 сотках. Дом старый, реконструкция бы обошлась дороже сноса и постройки нового. Застройщик предложил две двухуровневые квартиры тут же - свекровь согласилась и очень довольна.

"За старый дом застройщик дал две двухуровневые квартиры". Нашли еще один неизвестный квартал Минска на Ангарской
"За старый дом застройщик дал две двухуровневые квартиры". Нашли еще один неизвестный квартал Минска на Ангарской
"За старый дом застройщик дал две двухуровневые квартиры". Нашли еще один неизвестный квартал Минска на Ангарской

В каждой квартире есть центральные коммуникации, а также свой газовый котел. И, как шутят, минимум два кота-приблуды. Котикам тут действительно рай. А людям греет душу возможность обустроить свой цветник, зону барбекю, лужайку, поставить качели.

"За старый дом застройщик дал две двухуровневые квартиры". Нашли еще один неизвестный квартал Минска на Ангарской
"За старый дом застройщик дал две двухуровневые квартиры". Нашли еще один неизвестный квартал Минска на Ангарской
"За старый дом застройщик дал две двухуровневые квартиры". Нашли еще один неизвестный квартал Минска на Ангарской

Тут достаточно безопасно для всех - говорят, раньше приходили бомжи, но в последнее время ни пьяницы, ни асоциальные элементы на улице не появляются. Осталась одна проблема - маловато паркомест, а у каждой семьи тут по две машины. Все, что мы видели - не из явно дорогих.

"За старый дом застройщик дал две двухуровневые квартиры". Нашли еще один неизвестный квартал Минска на Ангарской
"За старый дом застройщик дал две двухуровневые квартиры". Нашли еще один неизвестный квартал Минска на Ангарской
"За старый дом застройщик дал две двухуровневые квартиры". Нашли еще один неизвестный квартал Минска на Ангарской
"За старый дом застройщик дал две двухуровневые квартиры". Нашли еще один неизвестный квартал Минска на Ангарской
"За старый дом застройщик дал две двухуровневые квартиры". Нашли еще один неизвестный квартал Минска на Ангарской
"За старый дом застройщик дал две двухуровневые квартиры". Нашли еще один неизвестный квартал Минска на Ангарской

Если стоишь на самой улице, появляется ощущение - ты за городом. Тихо, птички поют, вишня спеет. Но, с одной стороны, дорога и частный сектор, со второй - гаражный массив (белая стена, не раздражает), с третьей - 17-я больница, с четвертой - город, остановки транспорта, многоэтажки, парковка.

"За старый дом застройщик дал две двухуровневые квартиры". Нашли еще один неизвестный квартал Минска на Ангарской
"За старый дом застройщик дал две двухуровневые квартиры". Нашли еще один неизвестный квартал Минска на Ангарской

Со стороны города виды такие. Для Минска - удивительные.

"За старый дом застройщик дал две двухуровневые квартиры". Нашли еще один неизвестный квартал Минска на Ангарской
"За старый дом застройщик дал две двухуровневые квартиры". Нашли еще один неизвестный квартал Минска на Ангарской
"За старый дом застройщик дал две двухуровневые квартиры". Нашли еще один неизвестный квартал Минска на Ангарской
"За старый дом застройщик дал две двухуровневые квартиры". Нашли еще один неизвестный квартал Минска на Ангарской

Малое Стиклево - улица небольшая, и сейчас тут продается всего две квартиры.

"За старый дом застройщик дал две двухуровневые квартиры". Нашли еще один неизвестный квартал Минска на Ангарской

Двухуровневая 300-метровая в 6-квартирном доме номер 5 предлагается за 170 тысяч долларов в эквиваленте. Продавец сообщает: есть придомовой участок с зоной барбекю, парковка. Коммуникации центральные, автономное отопление и подогрев горячей воды, девять отдельных комнат, три санузла, гардеробная, большие холлы.

"За старый дом застройщик дал две двухуровневые квартиры". Нашли еще один неизвестный квартал Минска на Ангарской
"За старый дом застройщик дал две двухуровневые квартиры". Нашли еще один неизвестный квартал Минска на Ангарской

В этом же доме продается и трехкомнатная квартира площадью 121 квадратный метр, четыре сотки земли в пожизненном наследуемом владении. Выставлена за 165 тысяч долларов в эквиваленте.

"За старый дом застройщик дал две двухуровневые квартиры". Нашли еще один неизвестный квартал Минска на Ангарской
"За старый дом застройщик дал две двухуровневые квартиры". Нашли еще один неизвестный квартал Минска на Ангарской

 
Теги: Минск
 
 
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Продолжаем рассказывать о неизвестных кварталах Минска. Обнаружить уютный квартал в Сельхозпоселке - предсказуемо. Но от рабочей "Ангары" традиционно ждешь...
 
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