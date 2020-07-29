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Лукашенко собрал срочное совещание с членами Совбеза

29.07.2020 18:17 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко собрал срочное совещание с членами Совета безопасности, сообщил телеграм-канал «Пул первого».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Лукашенко прямо сейчас собрал во Дворце Независимости срочное совещание с членами Совбеза», — говорится в сообщении.

Тема совещания — задержание 33 «боевиков», граждан России из ЧВК Вагнера.

Напомним, в среду государственные СМИ сообщили о том, что в Беларусь прибыли более 200 «боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». 29 июля 33 человека были задержаны, из них один — на юге Беларуси, остальные — в санатории под Минском. Что с остальными «боевиками», которые находятся на территории нашей страны — не сообщается.

  • Что за ЧВК Вагнера? В каких странах была замечена группа Вагнера? Чем они занимаются? Ответили на самые задаваемые вопросы.
  • МИД и руководство России пока воздерживается от комментариев. Но мы собрали реакцию российских депутатов и сенаторов. Оценки разные — от «надо разобраться» до «повод задуматься о вменяемости».
  • А вот кто расстроен задержанием «боевиком» в санатории под Минском, так это местные постоялицы. Поговорили с отдыхающими, оказывается, женщины «очень ждали их на дискотеке».

 
 
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Тема совещания - задержание 33 «боевиков», граждан России из ЧВК Вагнера.
 
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