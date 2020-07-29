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Лукашенко собрал срочное совещание с членами Совбеза
29.07.2020 18:17 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко собрал срочное совещание с членами Совета безопасности, сообщил телеграм-канал
«Лукашенко прямо сейчас собрал во Дворце Независимости срочное совещание с членами Совбеза», — говорится в сообщении.
Тема совещания — задержание 33 «боевиков», граждан России из ЧВК Вагнера.
Напомним, в среду государственные СМИ
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Тема совещания - задержание 33 «боевиков», граждан России из ЧВК Вагнера.
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