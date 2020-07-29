Лукашенко собрал срочное совещание с членами Совбеза

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко собрал срочное совещание с членами Совета безопасности, сообщил телеграм-канал «Пул первого» .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Лукашенко прямо сейчас собрал во Дворце Независимости срочное совещание с членами Совбеза», — говорится в сообщении.

Тема совещания — задержание 33 «боевиков», граждан России из ЧВК Вагнера.

Напомним, в среду государственные СМИ сообщили о том , что в Беларусь прибыли более 200 «боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». 29 июля 33 человека были задержаны, из них один — на юге Беларуси, остальные — в санатории под Минском. Что с остальными «боевиками», которые находятся на территории нашей страны — не сообщается.

Что за ЧВК Вагнера? В каких странах была замечена группа Вагнера? Чем они занимаются? Ответили на самые задаваемые вопросы.

на самые задаваемые вопросы. МИД и руководство России пока воздерживается от комментариев. Но мы собрали реакцию российских депутатов и сенаторов. Оценки разные — от «надо разобраться» до «повод задуматься о вменяемости».

российских депутатов и сенаторов. Оценки разные — от «надо разобраться» до «повод задуматься о вменяемости». А вот кто расстроен задержанием «боевиком» в санатории под Минском, так это местные постоялицы. Поговорили с отдыхающими, оказывается, женщины «очень ждали их на дискотеке» .