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Равков: Поиски остальных боевиков на территории Беларуси продолжаются

30.07.2020 09:38 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Госсекретарь Совбеза Андрей Равков заявил журналистам, что до 200 боевиков находилось на территории Беларуси, 33 задержано, сейчас идут поиски остальных.

Он заявил, что уголовное дело возбуждено по статье «290 какой-то». Речь идет о подготовке террористического акта.

Задержание «бойцов ЧВК» в Беларуси

В ночь с 28 на 29 июля под Минском задержали 33 человека. ГосСМИ сообщили, что это боевики иностранной частной военной компании Вагнера. 32 из них забрали из санатория под Минском, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны.

Все задержанные — граждане Российской Федерации, 14 из них упоминаются в базе «Миротворец» как участники военных действий на Донбассе. ГосСМИ со ссылкой на правоохранительные органы заявили, что «была получена информация о прибытии на нашу территорию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». Что с остальными более чем 160 боевиками, пока не известно.

Лукашенко назвал случившееся чрезвычайным происшествием. По данному инциденту в МИД Беларуси вызваны послы Украины и России. Следственный комитет проводит проверку.

 
 
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Госсекретарь Совбеза Андрей Равков заявил, что до 200 боевиков находилось на территории Беларуси, 33 задержано, сейчас идут поиски остальных.
 
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