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Равков: Поиски остальных боевиков на территории Беларуси продолжаются
30.07.2020 09:38 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Госсекретарь Совбеза Андрей Равков заявил журналистам, что до 200 боевиков находилось на территории Беларуси, 33 задержано, сейчас идут поиски остальных.
Он заявил, что уголовное дело возбуждено по статье «290 какой-то». Речь идет о подготовке террористического акта.
Задержание «бойцов ЧВК» в Беларуси
В ночь с 28 на 29 июля под Минском
Все задержанные — граждане Российской Федерации,
Лукашенко
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Госсекретарь Совбеза Андрей Равков заявил, что до 200 боевиков находилось на территории Беларуси, 33 задержано, сейчас идут поиски остальных.
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