Снимать будут? Или из-за «боевиков»? Кандидаты в президенты съезжаются в ЦИК

Источник материала: Tut.by

В ЦИК съехались кандидаты президенты, передает корреспондент TUT.BY. Причина их приглашения пока так и не известна.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Первым к ЦИК приехал Сергей Черечень. Есть предположение, что либо кого-то будут снимать, либо ограничат агитационные мероприятия, либо задержат.

— Вы поэтому в спортивном костюме?

— Да, по-моему, актуальный костюм для кандидата в президенты.

— А теплые вещи с собой есть?

— Да, в машине. Ребята сбегают, если что.

Черечень прокомментировал и «боевиков».

— Возможно, на кого-то из нас повесят. Ситуация курьезная. Ну откуда боевики? Кто их сюда привез? Возможно, транзитные.

Второй к ЦИК приехала Светлана Тихановская.

На вопрос журналистов не боится ли она, что ее снимут с гонки, заявила, что ее не за что снимать.

— Давайте сначала дождёмся, что нам скажут, — заявила кандидат.

Тихановская также сказала, что не знает задержанного вчера политтехнолога Виталия Шклярова.

— Я такого человека не знаю. Никогда не смотрела его стримы, — заявила кандидат.

На вопрос, работал ли Шкляров с ней в штабе, Тихановская не ответила. Кандидат также заявила, что не боится провокаций на сегодняшнем митинге.

В ЦИК также приехал госсекретарь Совбеза Андрей Равков. По какому вопросу, не сказал. На вопрос журналистов о «боевиках» заявил, что они дают показания.

Андрей Дмитриев, пришедший в ЦИК, пошутил, что тоже взял с собой вещи, но подготовился хуже Черечня — пришел в белой рубашке и пиджаке.

На вопрос, чего он ждет, кандидат заявил, что «теперь концерт будет закатывать власть».

— Начиная со вчерашнего представления — выхода с «цыганочки», — заявил Дмитриев.

«Боевиков», задержанных под Минском, он тоже прокомментировал.

— Поживем, увидим, когда эти боевики плакать начнут и давать показания. Тогда, может быть, что-то станет понятнее. Пока это вызывает больше вопросов. Так получается в Беларуси: живем мы пять лет спокойно, никто никого не трогает. И прям буквально к выборам начинают крысы сходить с ума, «Вагнер» приезжает не тот. Пока это выглядит как желание еще больше отодвинуть выборы от общества или общество от выборов под предлогом заботы о независимости, которая нам всем дорога, — сказал Дмитриев.

Анна Канопацкая, как и все остальные кандидаты, заявила, что не знает, зачем ее вызвали в ЦИК.

— Мне бы очень хотелось, чтобы в любом случае соблюдалось законодательство, — сказала Канопацкая. Она добавила, что ей в течение кампании поступало столько угроз, что ей «уже ничего не страшно».

Напомним, накануне стало известно, что всех кандидатов в президенты пригласили в ЦИК на встречу с Лидией Ермошиной 30 июля в 8.55. Повестка встречи неизвестна.