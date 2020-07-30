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Главный рынок для завода - европейский





Сегодня Жлобин развивается во многом благодаря БМЗ

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Бизнес ЕАЭС готов вернуться к кооперации после пандемии Правительство должно принимать решения, опираясь на мнение людей. Это заявил премьер Роман Головченко во время посещения БМЗ в Жлобине. Поговорить с коллективом...

Правительство должно принимать решения, опираясь на мнение людей. Это заявил премьер Роман Головченко во время посещения БМЗ в Жлобине. Поговорить с коллективом было о чем, и главная тема - будущее предприятия. Промышленный флагман региона прочувствовал на себе негативный экономический эффект от пандемии, но сейчас рынок восстанавливается, и это хорошая возможность нарастить экспорт.продолжит. Заводу БМЗ на окраине Жлобина уже более 35 лет. Промышленный флагман всей области строили, не задумываясь о близости к сырью. Сегодня для переработки собирают металлолом со всей страны. Это одна из причин не самой эффективной работы предприятия. Главная же сложность - долговые обязательства. Уже в июле здесь ожидают рост объемов выплавки стали и, главное, - положительную динамику по экспорту и полученной выручке. На предприятии отметили - потери были связаны с пандемией и ее экономическими последствиями.Потребители Старого Света либо снижали объемы закупок, либо вообще ставили на паузу действующие контракты. Несмотря на такую пассивность, производство не останавливали. За полгода на экспорт поставили более 80 % выпущенной металлопродукции. В географии - почти полсотни стран, в том числе Азии и Африки.Сразу после совещания с руководством завода премьер пообщался с коллективом БМЗ. Среди тем, как будущее предприятия и белорусской промышленности в целом, так и вопросы, близкие каждому - цены на электроэнергию и строительство с господдержкой.Там работает больше 10 тысяч человек. Чем эффективней работает завод, тем выше уровень жизни во всем городе. Оттого и на руководстве предприятия сегодня лежит двойная ответственность.