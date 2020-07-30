|
Вероника Цепкало: Меня вызывают в МВД, сестру увезли люди в штатском
30.07.2020 10:27 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Веронику Цепкало вызывают в МВД для дачи показаний по проверке, которую проводят в отношении Валерия Цепкало
— Также хочу заявить, что сегодня утром мою сестру, сотрудницу Белгазпромбанка неизвестные люди в гражданской одежде прямо с парковки забрали, посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Куда увезли, я не знаю. Может быть, это МВД — для дачи показаний, может быть, КГБ, я не знаю, — заявила Вероника Цепкало.
Вероника Цепкало заявила, что она это расценивает, как политическое давление на кампанию объединенного штаба.
— Сейчас я еду давать показания в МВД. У меня в повестке написано, что я должна явиться для дачи показаний, — добавила Цепкало. — Где находится сестра, причину ее задержания не знаю. Мне позвонили сотрудники ее банка и сказали, что она задержана.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Веронику Цепкало вызывают в МВД для дачи показаний по проверке, которую проводят в отношении Валерия Цепкало по заявлению Седата Игдеджи. Повестку супруге...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)