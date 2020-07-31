Что за частный центр ЕсооМ, которому власти доверяют проводить соцопросы и экзитполы

Источник материала: Tut.by

На белорусском телевидении все чаще стали появляться социологические опросы Аналитического центра ЕсооМ о предпочтениях белорусов на грядущих выборах. В них безоговорочное первое место отводится действующему президенту. В публичном пространстве информации об ЕсооМ минимум. У него даже нет собственной интернет-страницы, что для аналитических центров — нонсенс. Мы попытались восполнить пробелы истории этой структуры.



Скриншот видео телеканала «Беларусь 1»

Аналитический центр ЕсооМ создан в 2003 году. Юридически эта торговая марка принадлежит ООО «Медиафакт-Эко». Компания позиционируется как независимый частный центр, который специализируется на проведении социологических и маркетинговых исследований, политическом и управленческом консультировании. Руководителем центра является Сергей Мусиенко. Ему принадлежит 50% «Медиафакт-Эко». Еще такая же доля у Светланы Коноплевой.

Как следует из профайла ЕсооМ, в центре на постоянной основе работают 9 сотрудников. Для реализации крупных проектов в рамках временного подряда привлекаются опытные специалисты и эксперты по различным актуальным направлениям. В числе кураторов соцслужбы указаны заведующий кафедрой социологии БГУ, член-корреспондент НАН Беларуси, доктор социологических наук, профессор Александр Данилов и доктор социологических наук Сергей Шавель.

С 2004 года Аналитический центр ЕсооМ является традиционным партнером Центризбиркома. Он входит в число компаний, которым разрешено проводит соцопросы и экзитполы на выборах (опросы на выходе с избирательных участков). Кроме центра такое право дано еще 8 госструктурам.

Однако уже первый опыт ЕсооМ во время референдума 2004 года вызвал критику со стороны экспертов. Тогда различия между оценками балтийского филиала Gallup Organization и Аналитического центра ЕсооМ оказались разительными. Согласно одним данным, за изменение Конституции проголосовало 48,4% населения, по другим — 82,3%.

В последующие годы про деятельность Аналитического центра ЕсооМ вспомнила чаще всего во время выборов. Данные соцопросов и экзитполов центра были близки к официальным результатам голосования.

EcооМ также выполнял социологические и маркетинговые исследования по различным темам для госорганов, предприятий и организаций различных стран, которые не подлежали разглашению.

Имя же руководителя центра Сергея Мусиенко мелькало в прессе чаще. Хотя про него самого не очень много информации.



Глава Аналитического центра ЕсооМ Сергей Мусиенко (в центре). Фото: Минск-Новости

Трудовая биография Мусиенко, который родился в 1964 году в Умани Черкасской области Украинской СССР, стартует с 2003 года, когда он возглавил Аналитический центр EcooМ. О периоде до этого времени ничего неизвестно. В ту пору в социологических кругах он не был известен. Польская газета Rzechpospolita связала Мусиенко с КГБ. Он это опроверг и в ответ грозил подать на газету в суд.

Сергей Мусиенко часто выступал в СМИ в качестве эксперта на политические и экономические темы, писал книги, организовывал социальные и культурные проекты патриотической направленности. Например, в 2013 году на улицах Вильнюса появились рекламные щиты, которые пропагандируют Беларусь и предстоящий чемпионат мира по хоккею. Мусиенко был в числе организаторов Белорусского международного медиафорума «Партнерство во имя будущего».

Самый свежий его проект появился в январе 2020 года на станицах газеты «СБ. Беларусь сегодня» и называется «Гордость ЗА Беларусь». «В основе авторской задумки Сергея Мусиенко — этапы построения независимой и суверенной Беларуси через все стадии жизни рядового белорусского гражданина. Эти этапы построены на основе сухих цифр статистики, авторитетных мнений и непреложных фактов, а также данных многолетних социологических исследований, проводимых Аналитическим центром ЕсооМ», говорится в превью проекта. Недавно инфографику «Гордости ЗА Беларусь» разместили на газетных киосках.

Сергей Мусиенко является членом общественно-консультативного совета при Министерстве образования, членом правления Союза писателей Беларуси и членом научно-экспертной группы при Государственном Секретариате Совета Безопасности Беларуси.

Кто был среди совладельцев «Медиафакта-Эко»?

Сергей Мусиенко стал совладельцем компании в 2012 году, следует из данных реестра юрлиц. До того момента среди участников общества были другие известные персоны.

Вячеслав Зенькович во времена СССР был едва ли не единственным кремлевским журналистом, освещавшим партийные съезды, не будучи членом КПСС, много работал в горячих точках. В 1994 году он возглавил агентство «Интерфакс-Запад», белорусское подразделение российской группы «Интерфакс». В 1996 году решением Совета глав государств СНГ агентству был придан статус межгосударственного.



Фото: ok.ru

В то время журналисты «Интерфакса» входили в президентский и правительственные пулы. Зенькович был вхож в Администрацию президента. Нередко его упрекали в публикациях порочащей оппозицию информации. Он в свою очередь получал от властей эксклюзив и подписчиков из госструктур. В 2009 году Зеньковича наградили медалью «За трудовые заслуги». Но через пару лет его дела пошли на спад. В итоге в 2012 году Вячеслав Зенькович переехал работать в центральный офис «Интерфакса» в Москве.

Второй любопытный экс-участник «Медиафакта-Эко» — компания «Серж» белорусского бизнесмена Сергея Атрощенко. Известный производитель белья и трикотажа в свое время владел двумя газетами. С 1994 по 2002 год он издавал «Свободные новости». Вначале нулевых у него случился конфликт с другими учредителями газеты. Атрощенко возложил вину за бедственное положение газеты на руководство редакции, поскольку те привыкли «жить на гранты, получаемые от американского посольства». Коллектив издания утверждал, что Атрощенко хотел изменить политику газеты — полностью поддерживать Лукашенко, агитировать за восстановление СССР.

В итоге изгнанный коллектив основал еженедельник «Свободные новости плюс». А сам Атрощенко запустил ежедневник «Обозреватель», который был известен проправительственной направленностью. Редакционная политика, утверждали издатели, «строится на защите интересов национального бизнеса». «Обозреватель» просуществовал до 2012 года и был закрыт Атрощенко «из экономических соображений».