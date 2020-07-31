МИД Беларуси направил ноту российской стороне по поводу ситуации на границе

Источник материала: Tut.by

МИД Беларуси направил ноту российской стороне с просьбой прояснить ситуацию. Об этом TUT.BY сообщил официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— МИД направил соответствующую ноту российской стороне с просьбой прояснить ситуацию и уточнить, действительно ли изменен порядок пересечения границы, — рассказал Анатолий Глаз.

Напомним, 31 июля на российско-белорусской границе на трассе Е30/М1 образовались очереди из легковых и грузовых автомобилей. «На Красной Горке не выпускают из России без паспортных данных и другой личной информации», — рассказал AUTO.TUT.BY белорусский дальнобойщик Бронислав.

В Пограничном управлении ФСБ России по Смоленской области подтвердили, что регистрируют данные о белорусах при въезде и выезде. А как пояснил российский пограничник стоящим в очереди водителям, это указание поступило от правительства России — с 10.00 необходимо фиксировать всех граждан, пересекающих пешком и на всех видах транспорта белорусско-российскую границу в обе стороны.

Отметим, что при этом читатели сообщают: такая ситуация сейчас не на всех пропускных пунктах.