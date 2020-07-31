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Задержанный политтехнолог Шкляров остается под стражей. Его делом может заинтересоваться Госдеп
31.07.2020 17:41 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Задержанному 29 июля в Гомеле
Уголовного дела в отношении Шклярова нет — он проходит подозреваемым по
ГосСМИ вечером 29 июля показали «расследование» о том, что Шкляров был консультантом проекта Тихановского «Страна для жизни» и фактически мобилизовал протестный электорат вокруг блогера, контролировал его и модератора соцсетей Дмитрия Попова, оба третий месяц находятся в СИЗО. Попов в сюжете рассказывает, как его задержали неизвестные люди в штатском в России, фактически заставили писать статьи, обличающие российскую власть. Стоял за этим, по словам Попова, Виталий Шкляров. Позже, рассказал обвиняемый, политтехнолог велел ему приехать в Беларусь и уже здесь заниматься политикой: войти в команду Сергея Тихановского и вести соцсети проекта «Страна для жизни».
Адвокат Шклярова заявил, что обжалует задержание подзащитного в суде.
— Семья Виталия очень переживает и надеется на то, что эта ошибка будет исправлена в самое ближайшее время, — отметил Гашинский.
Как сообщал TUT.BY, супруга Шклярова —
Адвокат Антон Гашинский сведения о наличии у подзащитного диппаспорта не подтвердил, но и не опроверг.
Виталий Шкляров позиционирует себя как «американский, немецкий и российский политический консультант, политтехнолог, советник избирательных кампаний Барака Обамы, Берни Сандерса, Ангелы Меркель, Ксении Собчак, Дмитрия Гудкова». Ему 44 года, он гражданин Беларуси и родом из Гомеля, но жил в Штатах.
В 2019 году Виталий принимал участие в «Минском форуме», активно комментировал политическую ситуацию в Беларуси, в том числе для иностранных медиа.
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