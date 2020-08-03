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"Белджи" в следующем году выпустит новую модель авто
03.08.2020 22:04 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTВпрочем, актуальная фраза - когда день год кормит - применима и для аграриев, и в целом для многих предприятий. На фоне замедления мировых рынков работать пришлось на упреждение, чтобы быть конкурентоспособными завтра.
Так, компания "Белджи" не только собирает традиционную линейку, но и тестирует пилоты электрокаров. О том, как белорусы работали в условиях закрытых границ, и почему кризис - это новые возможности для машиностроения, узнал Евгений Каллаур.
Запустить производство новой модели авто в разгар пандемии - решится не каждый завод
Но на белорусско-китайском предприятии пошли против течения. И когда многие автодилеры минусовали - "Белджи" наращивал продажи. Только за первое полугодие завод, увеличив производственные мощности на 11 %, выпустил и реализовал более 9 000 железных коней. Причем, уровень локализации отечественных запчастей превысил отметку в 50 % . Теперь в машинах - наши аккумуляторы, стартера, стекла и даже сиденья.
Дмитрий Хомич, начальник цеха сварки белорусско-китайского завода автопроизводителя: "Чтобы переналадить полностью сварочную линию под новую модель - необходимо изменить программное обеспечение, необходимо изменить имеющееся оборудование".
Выпуск новой модели наладили в кратчайшие сроки
Выпуск новой модели смогли наладить в кратчайшие сроки, поэтому и объем выручки у компании не просел. По итогам полугодия - 100 миллионов долларов. Причем, половина от этой суммы - за экспорт.
Геннадий Свидерский, директор белорусско-китайского завода автопроизводителя: "Сейчас машина очень хорошо вошла в рынок, фактически есть очень большой спрос на эту машину, как в РБ, так и в Российской Федерации. Сейчас по этой машине мы имеем предзаказы, по Беларуси, и по российскому рынку. Лист ожидания в России, по этой модели составляет тысячу машин".
Сегодня в тренде - зеленая энергия. А производителей авто на электротяге не так много. А значит - этот сегмент рынка можно занять.
Уже в следующем году завод выпустит новую модель автомобиля
Уже в следующем году на этой линии появится совершенно новый автомобиль. Модель получит электродвигатель с запасом хода на 500 километров. Столько же могут проехать и автоконкуренты американского производителя. Но, как говорится, для покупателя - главное цена. На заводе уверяют: свой электромобиль будет в два раза дешевле.
Белорусско-китайский электромобиль предложат в двух комплектациях - базовой и премиальнойСтоимость самого топового авто не превысит 70 тысяч рублей. Но это в будущем, а пока завод работает над русификацией системы управления и адаптирует зарядное устройство под европейский стандарт.
Сергей Тратчик, начальник бюро техразвития отдела главного технолога белорусско-китайского завода автопроизводителя: "В последующем будущем, мы этот блок будет устанавливать на наш электромобиль, для того, чтобы у нашего клиента не возникали трудности с приобретением каких-то переходников неизвестных производителей".
В планах завода - уже в следующем года собрать и продать более 1 000 электромобилей
Впрочем, это не единственное предприятие в Беларуси, где есть экотранспорт. Сегодня Национальная академия наук разрабатывает суперконденсатор на основе графена, его установят в отечественный автомобиль, который, кстати, создается с нуля.
Петр Пархомчик, Министр промышленности Беларуси: "Белкоммунмаш уже тоже давно занимается этой темой, это и троллейбусы, и электробусы. И мы видим эти результаты, когда на смену обычному троллейбусу, который цепляется за провода, мы видим совсем другую технику, которая может свободно перемещаться, быстро заряжаться и выполнять поставленные задачи".
Настоящий бум развития электротранспорта в Беларуси ожидают уже в следующем году. Способствовать этому будет и созданная инфраструктура. Ведь помимо нулевого дорожного сбора и пониженной платы по страховке, в стране с каждым годом становится все больше зарядных станций. Совсем скоро их количество перешагнет отметку в 600.
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Впрочем, актуальная фраза - когда день год кормит - применима и для аграриев, и в целом для многих предприятий. На фоне замедления мировых рынков работать пришлось ...
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