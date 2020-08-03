Источник материала: БT





Запустить производство новой модели авто в разгар пандемии - решится не каждый завод





Выпуск новой модели наладили в кратчайшие сроки





Уже в следующем году завод выпустит новую модель автомобиля





Белорусско-китайский электромобиль предложат в двух комплектациях - базовой и премиальной





В планах завода - уже в следующем года собрать и продать более 1 000 электромобилей

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Белджи" в следующем году выпустит новую модель авто Впрочем, актуальная фраза - когда день год кормит - применима и для аграриев, и в целом для многих предприятий. На фоне замедления мировых рынков работать пришлось ...

Впрочем, актуальная фраза - когда день год кормит - применима и для аграриев, и в целом для многих предприятий. На фоне замедления мировых рынков работать пришлось на упреждение, чтобы быть конкурентоспособными завтра.Так, компания "Белджи" не только собирает традиционную линейку, но и тестирует пилоты электрокаров. О том, как белорусы работали в условиях закрытых границ, и почему кризис - это новые возможности для машиностроения, узналНо на белорусско-китайском предприятии пошли против течения. И когда многие автодилеры минусовали - "Белджи" наращивал продажи. Только за первое полугодие завод, увеличив производственные мощности на 11 %, выпустил и реализовал более 9 000 железных коней. Причем, уровень локализации отечественных запчастей превысил отметку в 50 % . Теперь в машинах - наши аккумуляторы, стартера, стекла и даже сиденья.Выпуск новой модели смогли наладить в кратчайшие сроки, поэтому и объем выручки у компании не просел. По итогам полугодия - 100 миллионов долларов. Причем, половина от этой суммы - за экспорт.Сегодня в тренде - зеленая энергия. А производителей авто на электротяге не так много. А значит - этот сегмент рынка можно занять.Уже в следующем году на этой линии появится совершенно новый автомобиль. Модель получит электродвигатель с запасом хода на 500 километров. Столько же могут проехать и автоконкуренты американского производителя. Но, как говорится, для покупателя - главное цена. На заводе уверяют: свой электромобиль будет в два раза дешевле.Стоимость самого топового авто не превысит 70 тысяч рублей. Но это в будущем, а пока завод работает над русификацией системы управления и адаптирует зарядное устройство под европейский стандарт.Впрочем, это не единственное предприятие в Беларуси, где есть экотранспорт. Сегодня Национальная академия наук разрабатывает суперконденсатор на основе графена, его установят в отечественный автомобиль, который, кстати, создается с нуля.Настоящий бум развития электротранспорта в Беларуси ожидают уже в следующем году. Способствовать этому будет и созданная инфраструктура. Ведь помимо нулевого дорожного сбора и пониженной платы по страховке, в стране с каждым годом становится все больше зарядных станций. Совсем скоро их количество перешагнет отметку в 600.