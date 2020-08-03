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"Белджи" в следующем году выпустит новую модель авто

03.08.2020 22:04 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Впрочем, актуальная фраза - когда день год кормит - применима и для аграриев, и в целом для многих предприятий. На фоне замедления мировых рынков  работать пришлось  на упреждение, чтобы быть конкурентоспособными завтра.


Так, компания "Белджи"  не только собирает традиционную линейку, но и тестирует пилоты электрокаров. О том, как белорусы работали в условиях закрытых границ, и почему кризис - это новые возможности для машиностроения, узнал  Евгений Каллаур. 


Запустить производство новой модели авто в разгар пандемии - решится не каждый завод


Но на белорусско-китайском предприятии пошли против течения. И когда многие  автодилеры минусовали - "Белджи" наращивал продажи.  Только за первое полугодие завод, увеличив производственные мощности на 11 %, выпустил и реализовал более 9 000 железных  коней. Причем, уровень локализации отечественных запчастей  превысил  отметку в 50 % . Теперь в машинах -  наши аккумуляторы, стартера, стекла и даже  сиденья.   

Дмитрий Хомич,  начальник цеха сварки белорусско-китайского завода автопроизводителя: "Чтобы переналадить полностью сварочную линию под новую  модель -   необходимо изменить программное обеспечение,  необходимо изменить имеющееся оборудование". 


Выпуск новой модели наладили в кратчайшие сроки


"Белджи" в следующем году выпустит новую модель авто


Выпуск новой модели смогли наладить в кратчайшие сроки,  поэтому и  объем выручки у компании не просел. По итогам полугодия -  100 миллионов долларов.  Причем,  половина от этой суммы -  за экспорт.  

Геннадий Свидерский,  директор  белорусско-китайского  завода автопроизводителя: "Сейчас машина очень хорошо вошла в рынок, фактически есть очень большой спрос на эту машину,  как в РБ, так и в Российской Федерации. Сейчас по этой машине мы имеем предзаказы, по Беларуси,  и по российскому рынку.  Лист ожидания в России, по этой модели  составляет тысячу машин". 

Сегодня в тренде - зеленая энергия. А производителей авто на электротяге не так много. А значит - этот сегмент рынка можно занять.  


Уже в следующем году завод выпустит новую модель автомобиля


Уже в  следующем году на этой линии появится совершенно новый  автомобиль. Модель получит электродвигатель с запасом хода на 500 километров.  Столько же могут проехать и автоконкуренты американского производителя.  Но, как говорится, для покупателя -  главное цена.  На заводе уверяют:  свой электромобиль будет в два раза дешевле.   


Белорусско-китайский  электромобиль  предложат в двух  комплектациях -  базовой и премиальной

Стоимость самого топового авто не превысит 70 тысяч  рублей. Но это в будущем, а пока  завод работает над  русификацией  системы  управления и адаптирует зарядное устройство под европейский стандарт.  

Сергей  Тратчик,  начальник бюро техразвития отдела главного технолога белорусско-китайского завода автопроизводителя: "В  последующем будущем, мы этот блок будет устанавливать  на  наш электромобиль, для того, чтобы у нашего клиента не  возникали трудности с приобретением каких-то переходников неизвестных производителей".   


В планах завода -  уже в следующем года собрать и продать более 1 000 электромобилей

"Белджи" в следующем году выпустит новую модель авто



Впрочем,  это  не единственное предприятие  в Беларуси, где  есть экотранспорт. Сегодня Национальная академия наук  разрабатывает суперконденсатор на основе графена, его установят в отечественный автомобиль, который, кстати, создается с нуля.

Петр Пархомчик, Министр промышленности Беларуси: "Белкоммунмаш уже тоже давно занимается этой темой, это и троллейбусы, и электробусы.  И мы видим эти результаты, когда на смену обычному троллейбусу,  который  цепляется за провода, мы видим совсем другую технику, которая может свободно перемещаться, быстро заряжаться  и выполнять поставленные задачи". 

Настоящий бум развития электротранспорта в Беларуси ожидают уже в следующем году. Способствовать этому будет  и созданная инфраструктура. Ведь помимо нулевого дорожного сбора и пониженной платы по страховке, в стране с каждым годом становится все больше зарядных станций. Совсем скоро их количество перешагнет отметку в 600.

 
 
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Впрочем, актуальная фраза - когда день год кормит - применима и для аграриев, и в целом для многих предприятий. На фоне замедления мировых рынков  работать пришлось ...
 
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