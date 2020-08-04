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«Всех, кто думает айфоном, будут кромсать, долбать и зомбировать». Лукашенко про молодежь

04.08.2020 13:36 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Не потерять молодежь и дать ему спасти страну, за год-два «устаканив» ситуацию. Этого потребовал президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту.

— Мы живем в эпоху цифровизации, искусственного интеллекта. Это эпоха высокообразованных людей. Надо дать возможность каждому получить образование, и это должны гарантировать правила приема. Можно было сегодня вообще ни о чем не говорить — сказать только об образование, — заявил он.

— Необразованный человек — страшный человек в будущем. Мы с вами в этой жизни скоро убедимся. Только образованный человек, который дружит с мозгами, сможет, раскинув ими, оценить и понять, что происходит в этом мире. Всех остальных, кто не умеет думать, кто думает айфоном или телефоном, будут кромсать, будут долбать, будут давить не на сознание, а на подсознание и зомбировать. В этом величайшая опасность основной опаснейшей тенденции развития общества, — заявил президент.

Если мы не решим этом опрос, мы будем иметь планету хаоса, уверен Лукашенко.

Он призвал помнить о воспитательной роли образования и не сводить социальную политику к материальным вещам.

— Нас, старшее поколение, когда-то учили любить родину, как родителей. Не за то, что она благополучна и успешна, а потому, что она дала нам жизнь.

Лукашенко призвал выиграть борьбу за молодежь, все решающие сражения за которую идут в информационном поле. Он признал, что мир вошел в эпоху гибридные войны и цветные революции, и мы уже втянуты в такие конфликты.

— Соцсети и телеграм-каналы наводнились чушью, грязью, бесстыжим бессовестным враньем. Люди потеряли всякую совесть. Я уже не горю о тех кого взрастил на собственных руках, от собственно груди. Но вы посмотрите на наших «творцев» — они же вчера кланялись, извивались, радовались, пели, плясали. Что с ними случилось буквально за сутки? — возмутился Лукашенко.

— Я — человек терпеливый, люблю разные точки зрения. Я пришел к этой власти из оппозиции в меня стреляли, меня избивали, меня ломали, но я не плакался. Я знал, куда я попал. Мы примем любое ваше решение. Только никогда не предавайте. Предательство не прощается даже на небесах. Не готовы — уйдите в строну. Не путайтесь под ногами — дайте спасти страну. Через год-два мы устаканим эту ситуацию. И сделаем так, как надо белорусскому народу. Но на эмоциях нельзя решать ни один вопрос

 
 
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Не потерять молодежь и дать ему спасти страну, за год-два «устаканив» ситуацию. Этого потребовал президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая с посланием к...
 
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