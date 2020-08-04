ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко: поступила информация об еще одном отряде боевиков, переброшенных в Беларусь

04.08.2020 14:00 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ему поступила информация об еще одном отряде «боевиков», переброшенных в Беларусь.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Сегодня поступила информация об еще одном отряде, который переброшен на юг, — сказал Лукашенко, выступая с посланием народу и парламенту. — Мы должны, когда идет уборочная, бегать и ловить их в лесах. Мы их всех отловим.

Ранее белорусские власти говорили, что в общей сложности в Беларусь планируется направить 180−200 «боевиков».

Лукашенко также заявил, что уже задержанные 33 россиянина дали показания, что были направлены специально в Беларусь.

— Все это вранье: про Стамбул, про Венесуэлу, про Африку и Ливию. Эти люди, они дали показания, были направлены специально в Беларусь. Команда была — ждать, — сказал он.

Президент призвал российскую сторону не манипулировать фактами: «Прекратите врать и нести всякую писанину в средствах массовой информации».

Также по его словам, на дестабилизацию ситуации в Беларуси брошены миллиарды долларов. Он не уточнил, кем именно.

Белорусские силовики задержали в ночь на 29 июля 33 граждан России, участников «частной военной компании Вагнера», в санатории «Белорусочка» под Минском. Следственный комитет Беларуси сообщил, что 33 россиянина обвиняются в «организации массовых беспорядков» и проходят по одному делу с Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем. Тихановский, который с 29 мая находится в СИЗО, удивился обвинениям в связях с задержанными «российскими боевиками».

Консул посольства РФ в Беларуси Кирилл Плетнев заверил, что каждый из задержанных с полной уверенностью заявил российским дипломатам, что целью въезда в Беларусь был именно транзитный проезд. Конечной целью их путешествия было одно из государств в Латинской Америке.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко также заявил, что уже задержанные 33 россиянина дали показания, что были направлены специально в Беларусь.
 
Новости дня
Новости экономики
 
«Всех, кто думает айфоном, будут кромсать, долбать и зомбировать». Лукашенко про молодежь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

03.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
04.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика