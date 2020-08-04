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Лукашенко: «Мы не можем обзывать всех, кто нам не нравится шлюхами и проститутками»

04.08.2020 14:26 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Власти Беларуси предприняли «ряд очень серьезных шагов по противостоянию киберугрозам» и новым «цветным революциям». При это государство не собираться выигрывать «битву в интернете». Об этом Александр Лукашенко заявил в ходе послания народу и парламенту.


Фото: пресс-служба президента

— На нас, крепком, монолитном обществе, решили отработать вот эти «цветные революции» с учетом новых информационных технологий. Не получится! — заявил Лукашенко.

По его словам, «целая армия интернет-троллей и информационных провокаторов работает день и ночь, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране».

При этом уже принимается «ряд очень серьезных шагов по противостоянию этой угрозе».

— Наша задача номер один — подготовить свою армию первоклассных специалистов, способных противостоять и киберугрозам, и самым изощренным технологиям. И мы это сделаем. Мы это начали делать и мы это умеем делать, — сказал Лукашенко.

Президент попросил не упрекать его и государство в том, что они «проиграли битву в интернете».

— Мы — государство — никогда не выиграем эту битву в интернете, потому что она «желтая». Мы не можем опуститься на уровень «желтизны», обзывать всех, кто нам не нравится, простите, шлюхами и проститутками. Мы не можем до этого уровня дойти. Человек, который хочет разобраться в ситуации, он видит не только интернет. Он видит все СМИ, — сказал он.

 
 
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По его словам, «целая армия интернет-троллей и информационных провокаторов работает день и ночь, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране».
 
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