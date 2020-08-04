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«Все стрелы ядовитые ковидные направлены сегодня против Лукашенко». Президент о ситуации в стране

04.08.2020 14:26 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Александр Лукашенко, выступая с посланием к народу и парламенту, отметил, что события в Беларуси вызывают интерес во многих странах постсоветского пространства, а он стал объектом для критики, однако даже без него силовые структуры смогут защитить нашу страну.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Президент заявил, что еще одним конституционным тезисом, который является стержнем его политической доктрины, является утверждение, что государство должно создать человеку все возможности для достижения его целей. Он также отметил, что без повседневного труда и ответственного отношения мечты людей так и останутся мечтами.

По словам Александра Лукашенко, на постсоветском пространстве внимательно следят за тем, что происходит сейчас в нашей стране и опасаются за ее будущее, потому что оно тесно связано и с их действительностью.

— Миллионы изумленных и заинтересованных глаз народов Узбекистана и Таджикистана, Казахстана и Туркменистана, Кавказа, братских нам России и Украины воистину в эти дни обращены к нашей Родине, к нашей многострадальной Беларуси. В их взглядах один вопрос: выдержит ли Беларусь, сможет ли выстоять в этой гибридной схватке, в этой войне? Они понимают: если белорусы рухнут, следующими будут они.

Александр Лукашенко заявил, что в настоящее время стал объектом массированной критики, однако не опасается за будущее белорусского народа, который может себя защитить.

— Все стрелы ядовитые ковидные направлены сегодня против Лукашенко. Свалить, унизить, растоптать, уничтожить. Так вот знайте: даже без меня белорусский народ сможет себя защитить, потому что знает, что другой земли в мире, кроме Беларуси, у него не будет — ни в Австралии, ни в Штутгарте им места нет. В офшорах денег тоже нет, а в лапти обуть народ вам не удастся и под плетку загнать уже не получится. И помните: у нас есть и милиция, и армия, и спецслужбы — это дети тех, кого вы хотите запрячь в телегу и погонять кнутом. Они, люди в погонах, вам этого сделать не позволят — даже без меня. Вы опоздали ровно на четверть века. Мы сегодня крепко держим в руках будущее нашей независимой Беларуси. Страну мы вам не отдадим. Независимость стоит дорого, но она стоит того, чтобы ее сохранить и передать будущим поколениям. За нами Беларусь — чистая и светлая, честная и красивая, трудолюбивая, немножко наивная и чуть-чуть ранимая. Но она наша, она любимая, а любимую не отдают, — завершил свое выступление Лукашенко.

 
 
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Президент Александр Лукашенко, выступая с посланием к народу и парламенту, отметил, что события в Беларуси вызывают интерес во многих странах постсоветского...
 
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