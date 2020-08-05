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Лестницы и от $818 за "квадрат". Как выглядят самые дешевые двухуровневые квартиры с ремонтом в Минске

05.08.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Любите лестницы? В новом обзоре мы собрали для вас подборку самых дешевых двухуровневых квартир с ремонтом в Минске. Цены – от $818 за квадратный метр.

Двухуровневая «четырешка» возле Чижовского водохранилища за $87 тыс.

В Чижовке на продажу выставлена двухуровневая квартира, площадью 106 квадратных метров и окнами на обе стороны дома. Всего таких квартир в Минске 7. Эта находится на 1-2 этажах кирпичной девятиэтажки 1974 года строительства (в 2015 году в доме был капремонт). В помещении 4 спальни (3 комнаты изолированы), большая кухня-гостиная, два санузла. В квартире сделан частичный ремонт, между этажами деревянная лестница, есть две кладовки и большой встроенный шкаф в прихожей, на верхнем уровне застекленная лоджия. Цена квартиры – $ 87 тыс. ($818 за кв.м). Рядом «Чижовка-Арена», и Чижовское водохранилище, зоопарк и дельфинарий.

Лестницы и от 8 за "квадрат". Как выглядят самые дешевые двухуровневые квартиры с ремонтом в Минске
Лестницы и от 8 за "квадрат". Как выглядят самые дешевые двухуровневые квартиры с ремонтом в Минске
Лестницы и от 8 за "квадрат". Как выглядят самые дешевые двухуровневые квартиры с ремонтом в Минске
Лестницы и от 8 за "квадрат". Как выглядят самые дешевые двухуровневые квартиры с ремонтом в Минске
Лестницы и от 8 за "квадрат". Как выглядят самые дешевые двухуровневые квартиры с ремонтом в Минске
Лестницы и от 8 за "квадрат". Как выглядят самые дешевые двухуровневые квартиры с ремонтом в Минске
Лестницы и от 8 за "квадрат". Как выглядят самые дешевые двухуровневые квартиры с ремонтом в Минске
Лестницы и от 8 за "квадрат". Как выглядят самые дешевые двухуровневые квартиры с ремонтом в Минске
Лестницы и от 8 за "квадрат". Как выглядят самые дешевые двухуровневые квартиры с ремонтом в Минске
Лестницы и от 8 за "квадрат". Как выглядят самые дешевые двухуровневые квартиры с ремонтом в Минске
Лестницы и от 8 за "квадрат". Как выглядят самые дешевые двухуровневые квартиры с ремонтом в Минске
Лестницы и от 8 за "квадрат". Как выглядят самые дешевые двухуровневые квартиры с ремонтом в Минске
Лестницы и от 8 за "квадрат". Как выглядят самые дешевые двухуровневые квартиры с ремонтом в Минске
Лестницы и от 8 за "квадрат". Как выглядят самые дешевые двухуровневые квартиры с ремонтом в Минске

Двухуровневая «трешка» возле станции метро за $98 тыс.

“Трешка” находится в доме между станциями метро “Спортивная” и «Пушкинская». Раньше это была обычная пятиэтажка, но в 2014 году дом реконструировали, заменили коммуникации и возвели мансардные этажи. Там и находится вакантная квартира. В помещении 2 уровня и 2 санузла – при желании, отмечает продавец, квартиру можно даже разделить на две. Площадь квартиры – 78 квадратных метров. На первом уровне оборудована кухня, гостиная с выходом на балкон, спальня и санузел; на втором – холл-кабинет, гардеробная, спальня и еще один санузел. Ремонт хороший, межкомнатные двери из массива, на полу плитка и ламинат. Цена – $ 98 тыс. ($1256 за кв.м).

Лестницы и от 8 за "квадрат". Как выглядят самые дешевые двухуровневые квартиры с ремонтом в Минске
Лестницы и от 8 за "квадрат". Как выглядят самые дешевые двухуровневые квартиры с ремонтом в Минске
Лестницы и от 8 за "квадрат". Как выглядят самые дешевые двухуровневые квартиры с ремонтом в Минске
Лестницы и от 8 за "квадрат". Как выглядят самые дешевые двухуровневые квартиры с ремонтом в Минске
Лестницы и от 8 за "квадрат". Как выглядят самые дешевые двухуровневые квартиры с ремонтом в Минске
Лестницы и от 8 за "квадрат". Как выглядят самые дешевые двухуровневые квартиры с ремонтом в Минске
Лестницы и от 8 за "квадрат". Как выглядят самые дешевые двухуровневые квартиры с ремонтом в Минске
Лестницы и от 8 за "квадрат". Как выглядят самые дешевые двухуровневые квартиры с ремонтом в Минске
Лестницы и от 8 за "квадрат". Как выглядят самые дешевые двухуровневые квартиры с ремонтом в Минске
Лестницы и от 8 за "квадрат". Как выглядят самые дешевые двухуровневые квартиры с ремонтом в Минске

Трехкомнатная квартира на ул. Сердича за $107 тыс.

В этом же доме продается еще одна мансардная квартира, но уже за $ 107 тыс. или $1454 за кадратный метр.Квартира находится на верхних уровнях семиэтажки, имеет две изолированные спальни, гостиную, столовую совмещенную с кухней, застекленную лоджию и совмещённый санузел. В квартире высокие потолки (2,7 метра), два отдельных входа, современный ремонт, полный комплект мебели и бытовой техники для жизни.

Лестницы и от 8 за "квадрат". Как выглядят самые дешевые двухуровневые квартиры с ремонтом в Минске
Лестницы и от 8 за "квадрат". Как выглядят самые дешевые двухуровневые квартиры с ремонтом в Минске
Лестницы и от 8 за "квадрат". Как выглядят самые дешевые двухуровневые квартиры с ремонтом в Минске
Лестницы и от 8 за "квадрат". Как выглядят самые дешевые двухуровневые квартиры с ремонтом в Минске
Лестницы и от 8 за "квадрат". Как выглядят самые дешевые двухуровневые квартиры с ремонтом в Минске
Лестницы и от 8 за "квадрат". Как выглядят самые дешевые двухуровневые квартиры с ремонтом в Минске
Лестницы и от 8 за "квадрат". Как выглядят самые дешевые двухуровневые квартиры с ремонтом в Минске
Лестницы и от 8 за "квадрат". Как выглядят самые дешевые двухуровневые квартиры с ремонтом в Минске
Лестницы и от 8 за "квадрат". Как выглядят самые дешевые двухуровневые квартиры с ремонтом в Минске
Лестницы и от 8 за "квадрат". Как выглядят самые дешевые двухуровневые квартиры с ремонтом в Минске
Лестницы и от 8 за "квадрат". Как выглядят самые дешевые двухуровневые квартиры с ремонтом в Минске

Трехярусная квартира в Минске за $ 119 тыс.

За $ 119 тыс. ($ 1619 за кв.м) можно купить трехярусную квартиру с ремонтом в Минске. Находится она в многоэтажке на ул. Денисовской. К слову, в доме все квартиры трехэтажные. Площадь вакантной “трешки” – 77,6 квадратных метров. На первом ярусе находится прихожая; на втором – спальня и детская комната; на третьем – кухня с гостиной комнатой, санузлом и просторной лоджией. Квартира укомплектована всей необходимой мебелью и техникой. Полностью готова для жизни. Лестница дубовая, с автоматически включаемой/выключаемой подсветкой, межкомнатные двери и стеклопакеты из натурального дуба. Для обеспечения безопасности в квартире установлена сигнализация с датчиками по всему периметру и тревожная кнопка.


Лестницы и от 8 за "квадрат". Как выглядят самые дешевые двухуровневые квартиры с ремонтом в Минске

Лестницы и от 8 за "квадрат". Как выглядят самые дешевые двухуровневые квартиры с ремонтом в Минске

Лестницы и от 8 за "квадрат". Как выглядят самые дешевые двухуровневые квартиры с ремонтом в Минске

Лестницы и от 8 за "квадрат". Как выглядят самые дешевые двухуровневые квартиры с ремонтом в Минске

Лестницы и от 8 за "квадрат". Как выглядят самые дешевые двухуровневые квартиры с ремонтом в Минске

Лестницы и от 8 за "квадрат". Как выглядят самые дешевые двухуровневые квартиры с ремонтом в Минске

Лестницы и от 8 за "квадрат". Как выглядят самые дешевые двухуровневые квартиры с ремонтом в Минске

Лестницы и от 8 за "квадрат". Как выглядят самые дешевые двухуровневые квартиры с ремонтом в Минске

Лестницы и от 8 за "квадрат". Как выглядят самые дешевые двухуровневые квартиры с ремонтом в Минске

Лестницы и от 8 за "квадрат". Как выглядят самые дешевые двухуровневые квартиры с ремонтом в Минске

Лестницы и от 8 за "квадрат". Как выглядят самые дешевые двухуровневые квартиры с ремонтом в Минске

Лестницы и от 8 за "квадрат". Как выглядят самые дешевые двухуровневые квартиры с ремонтом в Минске

3-комнатная двухуровневая квартира за $ 127 тыс.

Еще одна двухуровневая квартира продается в 9-ти этажном кирпичном доме на ул. Харьковская. Со слов собственника, здесь можно жить почти как в коттедже. Квартира находится на верхних этажах многоэтажки 2005 года строительства, площадь помещения – 95 квадратных метров. Ремонт «свежий», делался «под себя». В квартире большая кухня, гостиная, две изолированные спальни, две лоджии и два совмещённых санузла. В наличии мебель, встроенные шкафы и бытовая техника. Продается квартира за $127 тыс., или $1308 за «квадрат».

Лестницы и от 8 за "квадрат". Как выглядят самые дешевые двухуровневые квартиры с ремонтом в Минске
Лестницы и от 8 за "квадрат". Как выглядят самые дешевые двухуровневые квартиры с ремонтом в Минске
Лестницы и от 8 за "квадрат". Как выглядят самые дешевые двухуровневые квартиры с ремонтом в Минске
Лестницы и от 8 за "квадрат". Как выглядят самые дешевые двухуровневые квартиры с ремонтом в Минске
Лестницы и от 8 за "квадрат". Как выглядят самые дешевые двухуровневые квартиры с ремонтом в Минске
Лестницы и от 8 за "квадрат". Как выглядят самые дешевые двухуровневые квартиры с ремонтом в Минске
Лестницы и от 8 за "квадрат". Как выглядят самые дешевые двухуровневые квартиры с ремонтом в Минске
Лестницы и от 8 за "квадрат". Как выглядят самые дешевые двухуровневые квартиры с ремонтом в Минске
Лестницы и от 8 за "квадрат". Как выглядят самые дешевые двухуровневые квартиры с ремонтом в Минске
Лестницы и от 8 за "квадрат". Как выглядят самые дешевые двухуровневые квартиры с ремонтом в Минске
Лестницы и от 8 за "квадрат". Как выглядят самые дешевые двухуровневые квартиры с ремонтом в Минске

150 «квадратов» на ул. Казинца за $130 тыс.

В десятиэтажке на ул. Казинца продается 5-ти комнатная двухуровневая квартира почти в 150 квадратных метров. Помещение находится на верхних этажах кирпичного дома 1984 года строительства. В квартире интересная планировка, но требуется косметический ремонт. На окнах стеклопакеты, входная дверь металлическая, организован второй свет, высота потолков в гостиной 5 метров. В квартире два санузла и два балкона. Цена – $ 130 тыс. или $ 877 за квадратный метр.

Лестницы и от 8 за "квадрат". Как выглядят самые дешевые двухуровневые квартиры с ремонтом в Минске
Лестницы и от 8 за "квадрат". Как выглядят самые дешевые двухуровневые квартиры с ремонтом в Минске
Лестницы и от 8 за "квадрат". Как выглядят самые дешевые двухуровневые квартиры с ремонтом в Минске
Лестницы и от 8 за "квадрат". Как выглядят самые дешевые двухуровневые квартиры с ремонтом в Минске
Лестницы и от 8 за "квадрат". Как выглядят самые дешевые двухуровневые квартиры с ремонтом в Минске
Лестницы и от 8 за "квадрат". Как выглядят самые дешевые двухуровневые квартиры с ремонтом в Минске
Лестницы и от 8 за "квадрат". Как выглядят самые дешевые двухуровневые квартиры с ремонтом в Минске
Лестницы и от 8 за "квадрат". Как выглядят самые дешевые двухуровневые квартиры с ремонтом в Минске

Двухуровневая квартира в ЖК «Мегаполис» за $144.900

Завершает подборку «трешка» площадью в 100 «квадратов» в ЖК «Мегаполис». Квартира находится на 13 этаже каркасно-блочного дома 2016 года строительства. Проект улучшенный, высота потолков – 2,73 метра. В квартире три комнаты, два санузла и огромная лоджия. Помещение в жилом состоянии, но требует косметического ремонта. В наличии встроенная кухня с бытовой техникой, шкафы, мебель.  Все это позволит переехать сразу после покупки. Из окон открывается панорамный вид на район.

Лестницы и от 8 за "квадрат". Как выглядят самые дешевые двухуровневые квартиры с ремонтом в Минске
Лестницы и от 8 за "квадрат". Как выглядят самые дешевые двухуровневые квартиры с ремонтом в Минске
Лестницы и от 8 за "квадрат". Как выглядят самые дешевые двухуровневые квартиры с ремонтом в Минске
Лестницы и от 8 за "квадрат". Как выглядят самые дешевые двухуровневые квартиры с ремонтом в Минске
Лестницы и от 8 за "квадрат". Как выглядят самые дешевые двухуровневые квартиры с ремонтом в Минске
Лестницы и от 8 за "квадрат". Как выглядят самые дешевые двухуровневые квартиры с ремонтом в Минске
Лестницы и от 8 за "квадрат". Как выглядят самые дешевые двухуровневые квартиры с ремонтом в Минске
Лестницы и от 8 за "квадрат". Как выглядят самые дешевые двухуровневые квартиры с ремонтом в Минске
Лестницы и от 8 за "квадрат". Как выглядят самые дешевые двухуровневые квартиры с ремонтом в Минске
Лестницы и от 8 за "квадрат". Как выглядят самые дешевые двухуровневые квартиры с ремонтом в Минске
Лестницы и от 8 за "квадрат". Как выглядят самые дешевые двухуровневые квартиры с ремонтом в Минске

 
Теги: Минск
 
 
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Любите лестницы? В новом обзоре мы собрали для вас подборку самых дешевых двухуровневых квартир с ремонтом в Минске. Цены – от $818 за квадратный метр.
 
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