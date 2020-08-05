“Трешка” находится в доме между станциями метро “Спортивная” и «Пушкинская». Раньше это была обычная пятиэтажка, но в 2014 году дом реконструировали, заменили коммуникации и возвели мансардные этажи. Там и находится вакантная квартира. В помещении 2 уровня и 2 санузла – при желании, отмечает продавец, квартиру можно даже разделить на две. Площадь квартиры – 78 квадратных метров. На первом уровне оборудована кухня, гостиная с выходом на балкон, спальня и санузел; на втором – холл-кабинет, гардеробная, спальня и еще один санузел. Ремонт хороший, межкомнатные двери из массива, на полу плитка и ламинат. Цена – $ 98 тыс. ($1256 за кв.м).