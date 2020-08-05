«Арабы и иранцы уже не приезжают». Почему квартиры премиум-сегмента в Минске стали покупать именно белорусы

С Марией Широчиной мы встретились у подъезда «Дома у Троицкого». Чтобы попасть в квартиру, надо пройти жесткий контроль со стороны консьержа: кто мы, куда идем, по чьему приглашению. Далее лифт отвезет прямо к дверям квартиры, которая выставлена на продажу за $821 тысячу.

— Насколько активно интересуются объектами премиум-сегмента сейчас?

— Если говорить на конкретном примере, то эта квартира в доме у Троицкого стоит $821 тысячу и смотрят ее не так часто, как объекты за $50 тысяч, — примерно один-два раза в месяц. С другой стороны, купить недвижимость такого сегмента могут себе позволить далеко не все белорусы, а значит, и просмотры организовываются уже для конкретных покупателей.

Продаются такие объекты тоже не часто — примерно 1-3 раза в год. Но опять же, здесь решающую роль играет уникальность предложения и его цена.

— Как формируется такая цена на квартиру: $2700 за квадратный метр?

— Собственники вкладывались в этот объект еще на этапе строительства, когда рынок был на подъеме. Квартиры здесь стоили от $3000 за «квадрат», есть даже договор долевого строительства, где это видно.

Зачастую такую недвижимость сразу покупают именно как инвестицию в будущее, возможность вложить деньги в том моменте, когда они есть. Так произошло и с этой квартирой — собственники изначально покупали ее как инвестицию, и сейчас при продаже им некуда торопиться, снижая цену. Они ждут своего покупателя, который будет готов заплатить озвученную сумму.

Да, это дорого. Но нужно понимать, что уникальные вещи стоят всегда дорого. Конкретно эта квартира расположена в самом сердце Минска, в уникальном доме. Она единственная на этаже и из окон открывается вид на обе стороны дома: и на Немигу, и на тихую дворовую территорию. Как можно оценить такую квартиру?