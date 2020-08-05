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«Арабы и иранцы уже не приезжают». Почему квартиры премиум-сегмента в Минске стали покупать именно белорусы
05.08.2020 11:04 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Рынок недвижимости Беларуси начинает потихоньку восстанавливаться после затишья. Цены даже
С Марией Широчиной мы встретились у подъезда «Дома у Троицкого». Чтобы попасть в квартиру, надо пройти жесткий контроль со стороны консьержа: кто мы, куда идем, по чьему приглашению. Далее лифт отвезет прямо к дверям квартиры, которая выставлена на продажу за $821 тысячу.
— Насколько активно интересуются объектами премиум-сегмента сейчас?
— Если говорить на конкретном примере, то эта
Продаются такие объекты тоже не часто — примерно 1-3 раза в год. Но опять же, здесь решающую роль играет уникальность предложения и его цена.
— Как формируется такая цена на квартиру: $2700 за квадратный метр?
— Собственники вкладывались в этот объект еще на этапе строительства, когда рынок был на подъеме. Квартиры здесь стоили от $3000 за «квадрат», есть даже договор долевого строительства, где это видно.
Зачастую такую недвижимость сразу покупают именно как инвестицию в будущее, возможность вложить деньги в том моменте, когда они есть. Так произошло и с этой квартирой — собственники изначально покупали ее как инвестицию, и сейчас при продаже им некуда торопиться, снижая цену. Они ждут своего покупателя, который будет готов заплатить озвученную сумму.
Да, это дорого. Но нужно понимать, что уникальные вещи стоят всегда дорого. Конкретно эта квартира расположена в самом сердце Минска, в уникальном доме. Она единственная на этаже и из окон открывается вид на обе стороны дома: и на Немигу, и на тихую дворовую территорию. Как можно оценить такую квартиру?
— Но зачем покупать квартиру за $1 миллион здесь, если можно купить дом на берегу моря или в любой европейской столице или Америке?
— Этот вопрос я поначалу задавала своим клиентам. И, как бы пафосно это ни звучало, многие из них действительно любят Беларусь и считают ее оплотом стабильности и мира. Многие богатые белорусы действительно хотят иметь недвижимость в Минске, но это не значит, что это их единственное жилье.
К тому же в последнее время иностранцы довольно редко стали покупать жилье в Беларуси. Если раньше иранцы или арабы выбирали себе недвижимость премиум-сегмента, чтобы приезжать иногда в нашу страну на каникулы, то теперь такие сделки случаются все реже и реже. То же самое касается и россиян. Мы пришли к тому, что дорогие квартиры покупают белорусы.
Причем у нас уже было несколько продуктивных показов этой квартиры, и были покупатели, которые предлагали $2500 за «квадрат». Я практически умоляла собственников согласиться на это предложение, потому что понимала, что в том моменте оно было лучшим. Когда аргументы уже закончились, я практически расплакалась от осознания, насколько это крутое предложение. Однако собственница осталась непреклонна.
Приходил на осмотр к нам один айтишник, но решил в итоге, что она слишком большая для его семьи, и конкретно для него мы стали рассматривать предложения на ул. К.Маркса.
— Квартира действительно довольно большая — 304 кв.м. Судя по планировке, из нее можно сделать 2 полноценные квартиры. Предлагал ли кто-то выкупить половину?
— Вариант разделения этой квартиры на две мы рассматривали. Конкретно здесь это сделать очень легко: и окна выходят на две стороны, и с санузлами проблем не будет. Но собственница этим сама заниматься не будет, только если кто-то выкупит и сделает для себя.
А вообще в этом доме довольно много таких апартаментов, которые можно разделить на более компактные по площади и продать как несколько полноценных объектов недвижимости. И некоторым нашим клиентам мы именно так и советуем сделать: получается даже выгоднее и продается быстрее.
— Как Вы думаете, по какой цене все-таки купят эту квартиру?
— Как показывает практика, покупатель даже на такие объекты находится. Пусть не за $2700, будет чуть дешевле, но квартира в итоге будет продана — это точно.
Я, кстати, действительно понимаю, когда люди не соглашаются снижать цену. Если говорить про этот объект, то собственники купили эту квартиру по $3000 и теперь не хотят терять вложенные средства в большом объеме. И это нормально. С учетом того, что конкретно сейчас деньги им не нужны, я думаю, что эти апартаменты будут проданы именно по той цене, на которую будет морально готов собственник. Просто придется дольше ждать этого момента.
Даже я, директор агентства недвижимости, когда продаю свою квартиру, ставлю цену, которая кому-то может показаться завышенной. Но я понимаю, сколько стоила квартира на момент покупки, сколько было вложено денег в ремонт, и продать ее дешевле рука не поднимается. Но такая стратегия неверна, если действительно нужны деньги или есть планы купить сразу же другую недвижимость.
Поэтому все, что я могу сказать собственникам любых квартир: либо ждите лучших времен (но непонятно, когда они наступят), либо реально оценивайте ситуацию на рынке и выставляйте рыночную цену (если деньги нужны прямо сейчас).
— Много ли квартир в Минске по цене около $1 миллиона?
— Таких квартир действительно немного: «Дом у Троицкого», «Славянский квартал», пару домов на ул. К.Маркса. Если мы рассматриваем квартиры на ул. Москвина, Грибоедова, возле Национальной библиотеки — а там есть очень дорогие квартиры — они не могут похвастаться таким красивым видом из окна, как здесь.
— Но и здесь покупатели явно в очереди не стоят.
— У людей сейчас миллион аргументов, почему эта квартира столько не стоит, но есть отдельные покупатели, для которых эта квартира стоит еще дороже. Найдется покупатель, у которого действительно много денег, и он будет готов вложиться сейчас в недвижимость премиум-сегмента. Такие люди умеют считать деньги и продумывать стратегию своего поведения на несколько шагов вперед.
С другой стороны, есть и чисто эмоциональный фактор. Конкретно эта квартира одна на этаже, лифт ведет прямо к ней — согласитесь, это очень круто, напоминает президентский пентхаус. И это сейчас голые серые стены выглядят непрезентабельно, а если здесь сделать красивый дизайнерский ремонт, то будет что-то невероятное. Собственно, поэтому такую квартиру и можно отнести к премиум-сегменту.
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«Арабы и иранцы уже не приезжают». Почему квартиры премиум-сегмента в Минске стали покупать именно белорусы
Рынок недвижимости Беларуси начинает потихоньку восстанавливаться после затишья. Цены даже стали немного расти. Но все равно ситуация на рынке трудная. Как в...
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