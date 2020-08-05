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Миллионный рубеж намолота зерна перешагнула Брестская область

05.08.2020 13:16 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Южный регион лидирует не только по намолоту, но и по темпам. Вместе с ним экватор перешагнули Гомельская и Минская области. Всего по стране убрано почти половина площадей зерновых, намолочено 4 135 000 тонн нового урожая. В тройке по намолоту с Брестом Минский и Гродненский регионы - 931 и 894 тысячи тонн соответственно. Не менее активно идут работы в Могилевской и Витебской областях. Средняя урожайность по стране – 38,4 центнера с гектара.



 
Теги: Брест
 
 
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Южный регион лидирует не только по намолоту, но и по темпам. Вместе с ним экватор перешагнули Гомельская и Минская области. Всего по стране убрано почти половина...
 
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