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Зеленский попросил Лукашенко передать Украине задержанных «бойцов ЧВК Вагнера»
05.08.2020 15:02 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Беларуси Александром Лукашенко обсудил задержание 33 россиян, которых белорусские власти считают бойцами ЧВК «Вагнер». Об этом он сообщил в своем
«Надеюсь, что все подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовым документам», — сказал Зеленский во время беседы.
(Будет дополнено)
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Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Беларуси Александром Лукашенко обсудил задержание 33 россиян, которых...
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