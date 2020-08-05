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Зеленский попросил Лукашенко передать Украине задержанных «бойцов ЧВК Вагнера»

05.08.2020 15:02 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Беларуси Александром Лукашенко обсудил задержание 33 россиян, которых белорусские власти считают бойцами ЧВК «Вагнер». Об этом он сообщил в своем Twitter.


Фото: пресс-служба президента Украины

«Надеюсь, что все подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовым документам», — сказал Зеленский во время беседы.

(Будет дополнено)

 
 
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Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Беларуси Александром Лукашенко обсудил задержание 33 россиян, которых...
 
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