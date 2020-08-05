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Кандидат на должность посла США в Беларуси рассказала, как видит дальнейшее сотрудничество с нашей страной

05.08.2020 20:28 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кандидат на должность посла США в Беларуси Джули Фишер выступила на слушаниях сенатского комитета по иностранным делам. Об этом сообщается на сайте комитета.


Фото: Reuters

В своем заявлении Джули Фишер отметила, что с нетерпением ожидает работы по укреплению двусторонних отношений между США и Беларусью, а также по поддержке усилий нашей страны в защите суверенитета и независимости перед лицом беспрецедентного политического давления, направленного на их подрыв.

По мнению Фишер, теми областями, где возможно достижение прогресса в отношениях с нашей страной, являются предпринимательство, доказательством чему служит сотрудничество в сфере информационных технологий, а также торговля, ведь Беларусь уже закупила в США 600 тысяч баррелей нефти, и на подходе следующая партия. Эти поставки, как считает Фишер, могут помочь диверсифицировать снабжение энергоносителями Беларуси.

— Беларусь привлекает все больше американских инвестиций, и если я буду назначена, то буду поддерживать создание американской торговой палаты в Минске, а в Вашингтоне — бизнес-совета, который сосредоточит свое внимание на Беларуси. Такие организации будут содействовать американской торговле и инвестициям, отстаивать интересы американских компаний, ведущих бизнес в Беларуси, а также создавать рабочие места и способствовать экономическому росту в Соединенных Штатах, — заявила Фишер.

Отвечая на вопросы членов комитета, Джули Фишер сообщила, что процесс налаживания отношений США с Беларусью не будет быстрым и самое главное сейчас — не увидеть от властей нашей страны шагов назад по сравнению с тем, что уже было достигнуто. Именно поэтому, по ее словам, сейчас нужно обратить особое внимание на проведение президентских выборов 9 августа. Фишер рассказала членам комитета о том, что международных наблюдателей от ОБСЕ и Совета Европы на них не будет. Она также отметила, что штат американского посольства в Беларуси слишком немногочислен, чтобы вести серьезное наблюдение за избирательным процессом. Однако отметила, что в нашей стране существует сильное движение за честные выборы, организованное самими белорусами, которые направляли многочисленные предложения в ЦИК, которые не были услышаны.

Фишер заявила, что согласна с положениями «Акта о демократии в Беларуси», но в вопросе санкций призвала действовать осторожно, назвав их приостановку полезным инструментом на данный момент. По ее словам, имеющийся у нее опыт работы в этой части мира подсказывает, что США нужен открытый диалог с представителями различных уровней и ветвей власти, хотя «в Беларуси есть один человек, чье мнение значит больше всего». Также по ее мнению крайне важна слаженность действий и поддержка позиции посольства из Вашингтона со стороны влиятельных политиков и госсекретаря Помпео.

Напомним, американское посольство в Минске функционирует в урезанном составе, без посла с 2008 года. Сначала был установлен лимит в пять дипломатов, но постепенно он был расширен до 10. До приезда нового посла заместитель руководителя миссии Джеф Джук взял на себя роль временного поверенного.

 
Теги: Минск
 
 
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Кандидат на должность посла США в Беларуси Джули Фишер выступила на слушаниях сенатского комитета по иностранным делам.
 
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