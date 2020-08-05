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До 4 млрд рублей недополучит белорусский бюджет
06.08.2020 07:00 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Ситуация с нефтяными поставками и замедление экономики Беларуси на фоне пандемии приведут к тому, что в бюджет страны не поступит часть планируемых средств – до 4 млрд рублей.
Об этом заявил журналистам министр финансов Юрий Селиверстов 5 августа.
По его словам, потери составят примерно 3,7-4 млрд рублей, 50% из которых образуются из-за снижения пошлин на нефть и объемов экспорта нефтепродуктов. Кроме того, ожидается уменьшение налога на прибыль. Снизятся также дивиденды от госпредприятий на сумму более 2 млрд рублей.
В первом полугодии дефицит госбюджета составил 1,4 млрд рублей, доходы - 12,8 млрд рублей, расходы - 14,2 млрд рублей.
Напомним, на переговорах Александра Лукашенко и Владимира Путина, которые проходили в несколько этапов, вопрос цены на нефть
Поставки возобновились только в апреле, когда мировые цены на нефть резко снизились.
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Ситуация с нефтяными поставками и замедление экономики Беларуси на фоне пандемии приведут к тому, что в бюджет страны не поступит часть планируемых средств – до 4...
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