До 4 млрд рублей недополучит белорусский бюджет

Ситуация с нефтяными поставками и замедление экономики Беларуси на фоне пандемии приведут к тому, что в бюджет страны не поступит часть планируемых средств – до 4 млрд рублей.

Об этом заявил журналистам министр финансов Юрий Селиверстов 5 августа.

По его словам, потери составят примерно 3,7-4 млрд рублей, 50% из которых образуются из-за снижения пошлин на нефть и объемов экспорта нефтепродуктов. Кроме того, ожидается уменьшение налога на прибыль. Снизятся также дивиденды от госпредприятий на сумму более 2 млрд рублей.

В первом полугодии дефицит госбюджета составил 1,4 млрд рублей, доходы - 12,8 млрд рублей, расходы - 14,2 млрд рублей.

Напомним, на переговорах Александра Лукашенко и Владимира Путина, которые проходили в несколько этапов, вопрос цены на нефть не был решен . С 1 января подача нефти на белорусские НПЗ была остановлена .

Поставки возобновились только в апреле, когда мировые цены на нефть резко снизились.