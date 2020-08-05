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До 4 млрд рублей недополучит белорусский бюджет

06.08.2020 07:00 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Ситуация с нефтяными поставками и замедление экономики Беларуси на фоне пандемии приведут к тому, что в бюджет страны не поступит часть планируемых средств – до 4 млрд рублей.

Об этом заявил журналистам министр финансов Юрий Селиверстов 5 августа.

По его словам, потери составят примерно 3,7-4 млрд рублей, 50% из которых образуются из-за снижения пошлин на нефть и объемов экспорта нефтепродуктов. Кроме того, ожидается уменьшение налога на прибыль. Снизятся также дивиденды от госпредприятий на сумму более 2 млрд рублей.

В первом полугодии дефицит госбюджета составил 1,4 млрд рублей, доходы - 12,8 млрд рублей, расходы - 14,2 млрд рублей.

Напомним, на переговорах Александра Лукашенко и Владимира Путина, которые проходили в несколько этапов, вопрос цены на нефть не был решен. С 1 января подача нефти на белорусские НПЗ была остановлена.

Поставки возобновились только в апреле, когда мировые цены на нефть резко снизились.

 
 
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Ситуация с нефтяными поставками и замедление экономики Беларуси на фоне пандемии приведут к тому, что в бюджет страны не поступит часть планируемых средств – до 4...
 
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