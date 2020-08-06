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От иска в суд до продажи. Что ждет Белгазпромбанк

06.08.2020 08:38 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

1 августа Александр Лукашенко обсудил с главой временной администрации Белгазпромбанка Надеждой Ермаковой будущее этой кредитной организации. Из публичной части их общения стало известно, что российские «Газпром» и Газпромбанк, которые владеют по 49,818% акций Белгазпромбанка, по-прежнему не идут на контакт с белорусским руководством. Означает ли это, что группа «Газпром» отказалась от своего банка в Беларуси? Какие возможны варианты развития событий?


Восстановление статус-кво

«Газпрому» в течение 20 лет было интересно иметь опорный банк в Беларуси. Свой банк не только обслуживал крупные энергетические предприятия, но и зарабатывал деньги на малом и среднем бизнесе.

— Газпромовский бизнес в Беларуси продолжает функционировать. Компания начала стройку крупного [многофункционального] комплекса [на месте автовокзала «Московский"]. Поэтому банк точно лишним не будет. У сторон есть все шансы договориться. Но очевидно, что первыми шаг назад должны сделать белорусы, — считает участник банковского рынка Беларуси.

Напомним, после задержания 11 июня ряда топ-менеджеров Белгазпромбанка руководство Национального банка Беларуси назначило и. о. председателя правления Белгазпромбанка Надежду Ермакову и и. о. заместителя председателя правления Илону Ледницкую. Российские собственники заявили о нарушении законодательства Нацбанком при смене руководства Белгазпромбанка.

— Это решение просуществовало несколько дней, мы его отменили, — заявил недавно глава Нацбанка Беларуси Павел Каллаур.

15 июня регулятор узаконил свое решение, введя временную администрацию во главе с Ермаковой.

— Сейчас стороны осмысливают, как дальше действовать в данной ситуации, мы ждем от российской стороны предложений по актуализации правления, — заявил 25 июля Каллаур.

По словам участников рынка, белорусские власти не хотят быть сторонними наблюдателями в новом составе руководства банка.

— Раньше было достигнуто соглашение, что в набсовете или правлении белорусских «дочек» российских банков будут присутствовать люди, которые пользуются доверием у властей Беларуси. Ермакова была председателем набсовета БелВЭБа, который в свое время возглавлял Каллаур. Сейчас там [Василий] Матюшевский. [Петр] Прокопович до сих пор в БПС-Сбербанке. В совете директоров Белгазпромбанка был [Сергей] Румас, сейчас там [Андрей] Кобяков. (Недавно министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич назначен представителем государства в органах управления Белгазпромбанка. — Прим. TUT.BY) Но в настоящее время очевидно, что этого властям уже недостаточно. Но россияне, как почти единоличные собственники банков, готовы лишь к разумным компромиссам.

Стоит отметить, что задержанные заместители председателя правления Белгазпромбанка не уволены из банка, а «временно отсутствуют».

— Возврат менеджеров на рабочие места — это сильное решение. Но это история из идеального мира, которого не существует, — считают участники рынка.

Отказ от банка, иск в суд

Утверждать, что Газпромбанк и «Газпром» намерены изо всех сил бороться за свою белорусской «дочку», это будет преувеличением. Вскоре после задержания топ-менеджеров Белгазпромбанка и ввода временной администрации Газпромбанк оценил для себя «возможные экономические последствия действий государственных органов Республики Беларусь как несущественные». Такое утверждение легко объяснимо. Доля Белгазпромбанка в активах группы Газпромбанка по итогам 2019 года составляла 2%.

Но также наивно полагать, что «Газпром» просто так сможет отдать свой банк в Беларуси. Самым логичным видится истребование возмещения ущерба и компенсации за отнятый банк. Вряд ли ее размер будет символическим. А много платить белорусские власти не согласятся. Значит у «Газпрома» будет один выход — международный суд.

Но белорусским властям уже не привыкать к подобным искам. Ряд зарубежных, в том числе и российских бизнесменов, пытали счастья в международных арбитражах, но пока об особых успехах нет информации. Рассмотрение дел занимает не один год. Это прекрасно знают в компании «Газпром трансгаз Беларусь», которая долго судится с сербской компанией из-за строительства «энергогородка» в Минске.

Продажа или интеграция с госбанком

Александр Лукашенко заявил Надежде Ермаковой, что «банк губить нельзя».

— Это банк, который, если «Газпром» от него откажется — господь с ними. Трудовой коллектив есть, навыки есть, возможности будут. Мы Национальным банком будем поддерживать этот банк: там же наши люди и наши предприятия. Да, попали в сложную ситуацию из-за этих коррупционных проявлений, но у нас есть опыт удержания не просто на плаву банков, но и нормального их функционирования, — сказал Лукашенко.

Нацбанк выделил Белгазпромбанку кредит под обеспечение на 400 миллионов рублей. Эта была вынужденная мера поддержки, поскольку часть клиентов вывела деньги. В первую очередь это предприятий, который связаны с «Газпромом», в частности, его 100% белорусская «дочка» «Газпром трансгаз Беларусь». По информации TUT.BY, их приютили другие белорусские банки с российским капиталом.

Вместе с тем Ермакова считает, что Белгазпромбанк может быть не таким большим, каким был, если вдруг от него откажутся собственники и не будут вкладывать в него, не откроют лимиты, которые на него закрыли.

— Он может существовать и потихонечку увеличивать свои обороты, восстанавливаться до того объема, который был. Банк на высоких позициях, и он значимый для экономики страны, — сказала глава временной администрации.

5 августа Белгазпромбанк отчитался об итогах работы за 7 месяцев. За июль банк получил прибыль в размере 10,3 млн рублей, что выше плана на 1%.

По данным Белгазпромбанка, «в целом отток клиентской базы юридических лиц со дня введения в банке временной администрации составил всего около 1% от общего числа клиентов — юридических лиц». «Последняя декада июня продемонстрировала восстановление положительной динамики депозитного портфеля юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Данный тренд продолжился в июле и обусловил прирост средств клиентов корпоративного бизнеса на 5,8%», говорится в сообщении.

Прекращение оттока средств клиентов вместе с поддержкой, оказанной Нацбанком Беларуси, «привели к улучшению показателя покрытия ликвидности, который с начала месяца вырос до 115,7%, обеспечив запас прочности для соблюдения установленных регулятором нормативов».

В настоящее время Белгазпромбанк может «полностью и своевременно исполнять обязательства перед клиентами, включая начисление и выплату процентов по депозитам и вкладам».

Вместе с тем участники рынка считают, что у властей нет интереса развивать еще один госбанк на базе Белгазпромбанка.

— Видятся два варианта развития событий — либо продать его, либо интегрировать с другим белорусским госбанком. Но прежде чем продать, банку надо будет почистить «карму», провести ребрендинг. Репутация в банковской сфере имеет большое значение. Но сложностей сделке купли-продажи может добавить иск от «Газпрома». Тогда Белгазпромбанк точно никто не рискнет покупать. В итоге эпопея с привлечением инвестора может затянуться как в случае с «Дабрабытом». При этом нельзя исключать интеграцию Белгазпромбанка с каким-то белорусским госбанком, чтобы не создавать дополнительную конкуренцию, — считают источники в банковской сфере.

 
Теги: Минск
 
 
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1 августа Александр Лукашенко обсудил с главой временной администрации Белгазпромбанка Надеждой Ермаковой будущее этой кредитной организации. Из публичной части...
 
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