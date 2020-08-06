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«Сын написал: "Мне страшно за тебя"». Фильм TUT.BY про Светлану Тихановскую и объединенный штаб
06.08.2020 09:14 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пачка чипсов на троих и несколько пирожков. Это ужин Светланы Тихановской и руководителей объединенного штаба Вероники Цепкало и Марии Колесниковой. Еще до того, как их предвыборные пикеты
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Вместе с кандидатом в президенты мы побывали в Бобруйске, Жлобине, Речице и Гомеле. Но фильм будет не совсем об этом.
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