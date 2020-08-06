Источник материала: Tut.by

Пачка чипсов на троих и несколько пирожков. Это ужин Светланы Тихановской и руководителей объединенного штаба Вероники Цепкало и Марии Колесниковой. Еще до того, как их предвыборные пикеты начали отменять , мы провели с кандидатом в президенты и ее командой целый день. Встретились рано утром в Бобруйске, оттуда поехали в Жлобин и Речицу, а закончили большим митингом в Гомеле. Это история не столько о предвыборных акциях, сколько о быте трех женщин, которые стали новым символом белорусского протеста. Почему сын Вероники Цепкало старается обнять ее как можно… больнее? Куда выходят окна квартиры Марии Колесниковой? Кто, по мнению Сергея Тихановского, должен позаботиться о его детях? Журналист TUT.BY Леша Судников в этом фильме отвечает на все эти вопросы и показывает простых белорусов, которые очень хотят перемен.