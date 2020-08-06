ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Сын написал: "Мне страшно за тебя"». Фильм TUT.BY про Светлану Тихановскую и объединенный штаб

06.08.2020 09:14 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Пачка чипсов на троих и несколько пирожков. Это ужин Светланы Тихановской и руководителей объединенного штаба Вероники Цепкало и Марии Колесниковой. Еще до того, как их предвыборные пикеты начали отменять, мы провели с кандидатом в президенты и ее командой целый день. Встретились рано утром в Бобруйске, оттуда поехали в Жлобин и Речицу, а закончили большим митингом в Гомеле. Это история не столько о предвыборных акциях, сколько о быте трех женщин, которые стали новым символом белорусского протеста. Почему сын Вероники Цепкало старается обнять ее как можно… больнее? Куда выходят окна квартиры Марии Колесниковой? Кто, по мнению Сергея Тихановского, должен позаботиться о его детях? Журналист TUT.BY Леша Судников в этом фильме отвечает на все эти вопросы и показывает простых белорусов, которые очень хотят перемен.

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вместе с кандидатом в президенты мы побывали в Бобруйске, Жлобине, Речице и Гомеле. Но фильм будет не совсем об этом.
 
Новости дня
Новости экономики
 
От иска в суд до продажи. Что ждет Белгазпромбанк
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

05.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
06.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика