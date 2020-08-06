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Минский и Брестский регионы намолотили более миллиона тонн зерна

06.08.2020 09:48 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Две области-миллионера. Минский и Брестский регионы намолотили более миллиона тонн зерна. Юг Беларуси традиционно лидирует по темпам. Всего по стране убрано более половины площадей зерновых, намолочено 4 миллиона 445 тысяч тонн нового урожая. 

Гродненский регион уже вот-вот присоединится к лидерам жатвы. Здесь все предпосылки - урожайность по-прежнему самая высокая:  50 центнеров с гектара. Не менее активно идут работы в Могилевской и Витебской областях.

 
 
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Две области-миллионера. Минский и Брестский регионы намолотили более миллиона тонн зерна. Юг Беларуси традиционно лидирует по темпам. Всего по стране убрано более...
 
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