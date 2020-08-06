|
Минский и Брестский регионы намолотили более миллиона тонн зерна
06.08.2020 09:48 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTДве области-миллионера. Минский и Брестский регионы намолотили более миллиона тонн зерна. Юг Беларуси традиционно лидирует по темпам. Всего по стране убрано более половины площадей зерновых, намолочено 4 миллиона 445 тысяч тонн нового урожая.
Гродненский регион уже вот-вот присоединится к лидерам жатвы. Здесь все предпосылки - урожайность по-прежнему самая высокая: 50 центнеров с гектара. Не менее активно идут работы в Могилевской и Витебской областях.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Две области-миллионера. Минский и Брестский регионы намолотили более миллиона тонн зерна. Юг Беларуси традиционно лидирует по темпам. Всего по стране убрано более...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)