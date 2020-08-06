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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минский и Брестский регионы намолотили более миллиона тонн зерна Две области-миллионера. Минский и Брестский регионы намолотили более миллиона тонн зерна. Юг Беларуси традиционно лидирует по темпам. Всего по стране убрано более...

Две области-миллионера. Минский и Брестский регионы намолотили более миллиона тонн зерна. Юг Беларуси традиционно лидирует по темпам. Всего по стране убрано более половины площадей зерновых, намолочено 4 миллиона 445 тысяч тонн нового урожая.Гродненский регион уже вот-вот присоединится к лидерам жатвы. Здесь все предпосылки - урожайность по-прежнему самая высокая: 50 центнеров с гектара. Не менее активно идут работы в Могилевской и Витебской областях.