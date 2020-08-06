Лукашенко: У нас это характерно, хочешь избежать уголовной ответственности - надо пойти в политику

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко уверен, что Виктор Бабарико и Валерий Цепкало получали финансирование из России «через Газпром». При этом не считает, что для России его победа на выборах однозначно невыгодна. Об этом он рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Гордон сказал, что «ему говорили» о том, что и Бабарико, и Цепкало являются проектами Кремля и финансируются россиянами. «Это так или нет?» — поинтересовался журналист.

— И так, и не так, — ответил Лукашенко. — Я не сказал бы, что Россия не хочет, чтобы Лукашенко был президентом. Хотелось бы не хотеть. Почему? Потому что они не знают: а другие будут податливей? А другие будут лучше, чем Лукашенко? У них есть сомнения. Что абсолютно точно — это [Россия хочет] наклонить, поставить хотя бы на одно колено и сделать более податливым.

— Бабарико и Цепкало имеют отношение к России? — спросил Гордон.

— Абсолютное, — ответил Лукашенко.

— И финансируются Россией?

— Больше, чем финансируются. Там огромные деньги закачаны через Газпром. Порой даже Газпром и не знал, какие деньги расходуются на эти выборы.

Также Лукашенко рассказал об отношении к Виктору Бабарико. Лукашенко повторил свою мысль о том, что Бабарико пошел в политику, чтобы избежать наказания по экономическим статьям.

— Если кто-то считает, что я их бросил [в тюрьму], и это политически мотивированный этот деятель — Бабарико — мы открыты. Мы показали иностранцам материалы, мы показали, чем занимался газпромовский банк, как финансировал предвыборную кампанию. Как было через премиальные выплаты заплачены пяти тысячам работников банка, чтобы их привлечь в качестве волонтеров и членов штаба подписи собирать и прочее. Все-все-все.

А кто сомневается в том, что он не представил точную декларацию? Это же важно, ты идешь в президенты! Представь точную декларацию. Он не указал собственность зарубежную, он не указал свои доходы во многом не указал. Он не платил налоги… То есть к нему по закону огромное количество вопросов.

Ладно, все не в этом. У нас — может быть и в Украине — это характерно. Если ты хочешь избежать уголовной ответственности за свои преступления — надо пойти в политику. Тогда будешь политическим заключенным. Вот это у нас тренд, это давно. Скорее всего, он туда и влез, никакой он не президент. И ты это понимаешь, и он это понимает. А теперь он политический заключенный. А не будет политического, потому что все документы мы подготовили. Интерпол. Украина? Пожалуйста, специалисты. Пожалуйста, вам документы, полякам, россиянам. Даже россиянам! И американцам. Оцените: он политический узник или нет? И волна схлынула! Как только положили на стол документы и позвали послов иностранных — волна схлынула.