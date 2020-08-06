Лукашенко о сыне Николае: Он оппозиционно настроенный человек

Источник материала: Tut.by

Николай Лукашенко «оппозиционно настроенный человек» и у него твердый характер. Об этом Александр Лукашенко рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.



Фото: Reuters

Журналист поинтересовался, затронула ли семью Лукашенко проблема «отцов и детей».

— Ну да, я это уже чувствую, потому что он у меня такой оппозиционно настроенный человек. Он Гордона знает вдоль и поперек. Он на «вы» с этими всеми мессенджерами. Но меня радует то, что он несмотря на то, что он еще молодой, он разбирается во всем. Ему лапшу на уши не повесишь. Его очень критикует, если где-то мы неправильно поступаем, особенно пресс-секретарь [Наталья Эйсмонт].

— Критикует? — переспросил Гордон.

— О-о, расскажи когда-нибудь. Она боится с ним разговаривать по телефону. Ей со мной проще поговорить, чем с Колей. И притом по существу.

По словам Александра Лукашенко, его старшие сыновья постоянно общаются с младшим. Однако их характеры различаются.

— Коля — это кремень. Это как отец. А старший и средний — они очень мягкие, порядочные очень люди. И Коля для них — это родное, как и для Коли эти дети. Мне в этом плане повезло и никогда не было каких-то разногласий.

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