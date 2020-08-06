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Лукашенко: Ну хорошо, вот я не президент, а что делать с утра?

06.08.2020 21:46 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону рассказал, не устал ли быть у руля государства 26 лет.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Журналист спросил, не устал ли глава государства от постоянного напряжения из-за высокого поста, не хочется ли все бросить и пожить для себя.

— Нет. Я не знаю другого образа жизни. Это очень тяжело. Это белка в колесе. Хотелось бы бросить, если бы я знал что-то другое. Но я в этой жизни все время. Это уже мой образ жизни. Я думал над этим, поэтому сразу и отвечаю на вопрос. Я даже не представляю. Ну хорошо, вот я не президент, а что делать с утра? Я даже этого не представляю. Представьте, вся моя жизнь в этом, вся моя сознательная жизнь с 38 лет. Поэтому я не представляю.

Такой вопрос президенту когда-то задали в Гомеле.

— Я, наверное, этим и займусь, если вдруг… Я сказал, что буду лечить людей (показывает на голову — прим. ред.). Психология. Хирургов у нас хватает. Психологически спасать людей от психоза, от паники, чтобы люди спокойнее жили. Вот здесь я, наверное, еще что-то попробовал.

Президент заявил, что, видимо, не будет писать мемуары.

— Во-первых, я ленивый в этом плане, я не люблю писать. Я думал об этом. Но, может быть, свою точку зрения изменю, когда мне делать нечего будет, — сказал президент и отметил, что, скорее всего, «будет набрасывать тезисы» и кого-то попросит написать.

— А вот так специально, чтобы издать книжонку и деньги получить — нет. Я если чем-то займусь. то я напишу такое, чтобы Гордон стоял в очереди сутками, чтобы взять эту книжонку и для себя что-то там почерпнуть. Я это сделаю искренне. Думаю, что сделаю, но пока…

 
Теги: Гомель
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону рассказал, не устал ли быть у руля государства 26 лет.
 
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