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Развитие сахарной отрасли

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Роман Головченко: Государство продолжит поддерживать сахарную отрасль страны Государство продолжит поддерживать сахарную отрасль страны. До конца года правительство подготовит комплексные предложения по развитию предприятий, оптимизации...

Государство продолжит поддерживать сахарную отрасль страны. До конца года правительство подготовит комплексные предложения по развитию предприятий, оптимизации производственных цепочек. Об этом заявил сегодня премьер-министр во время посещения Слуцкого сахарорафинадного комбината.Отрасль уже получила колоссальную поддержку государства: за 5 лет на модернизацию заводов выделили более 250 миллионов долларов. В итоге Беларусь вышла на самообеспечение сахаром из собственного сырья, создала оптимальные сырьевые зоны. Сейчас правительство поддерживает комбинат для выхода продукции на внешние рынки. К слову, за год экспорт удалось диверсифицировать: снизилась доля основного партнера - России - и появились клиенты в новых странах. И сегодня Роман Головченко пообщался с коллективом предприятия. Работников интересовали экономические вопросы, а также молодежная политика государства. Эта тема особенно заинтересовала молодых сотрудников после Послания Президента народу и парламенту.