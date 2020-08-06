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Роман Головченко: Государство продолжит поддерживать сахарную отрасль страны

06.08.2020 22:10 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Государство продолжит поддерживать сахарную отрасль страны. До конца года правительство подготовит комплексные предложения по развитию предприятий, оптимизации производственных цепочек. Об этом заявил сегодня премьер-министр во время посещения Слуцкого сахарорафинадного комбината. 


Развитие сахарной отрасли


Отрасль уже получила колоссальную поддержку государства: за 5 лет на модернизацию заводов выделили более 250 миллионов долларов. В итоге Беларусь вышла на самообеспечение сахаром из собственного сырья, создала оптимальные сырьевые зоны. Сейчас правительство поддерживает комбинат для выхода продукции на внешние рынки. К слову, за год экспорт удалось диверсифицировать: снизилась доля основного партнера - России - и появились клиенты в новых странах. И сегодня Роман Головченко пообщался с коллективом предприятия. Работников интересовали экономические вопросы, а также молодежная политика государства. Эта тема особенно заинтересовала молодых сотрудников после Послания Президента народу и парламенту.

 
 
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Государство продолжит поддерживать сахарную отрасль страны. До конца года правительство подготовит комплексные предложения по развитию предприятий, оптимизации...
 
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