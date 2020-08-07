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Официальные данные: явка за три дня досрочного голосования достигла 22,47%

07.08.2020 09:37 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Явка за три дня досрочного голосования на выборах президента Беларуси составила 22,47%, об этом говорится в отчете ЦИК.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

За три дня больше всего проголосовали в Гомельской области, самая низкая явка — в Минске:

  • Брестская область — 20,45%
  • Витебская область — 21,18%
  • Гомельская область — 30,22%
  • Гродненская область — 20,05%
  • Минская область — 20,84%
  • Могилевская область — 26,14%
  • Минск — 18,89%

Всего по данным ЦИК, в первые три дня досрочного голосования явка избирателей составила 22,47%. Для сравнения: на прошлых выборах за этот период заявлялось о явке 18,67%.

Тем временем инициатива «Честные люди» говорят о завышении явки в ходе досрочного голосования.

Основной день голосования назначен на 9 августа.

 
Теги: Минск
 
 
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За три дня больше всего проголосовали в Гомельской области, самая низкая явка - в Минске.
 
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