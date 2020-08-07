|
Официальные данные: явка за три дня досрочного голосования достигла 22,47%
07.08.2020 09:37 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Явка за три дня досрочного голосования на выборах президента Беларуси составила 22,47%, об этом говорится в
За три дня больше всего проголосовали в Гомельской области, самая низкая явка — в Минске:
Всего по данным ЦИК, в первые три дня досрочного голосования явка избирателей составила 22,47%. Для сравнения: на прошлых выборах за этот период заявлялось о явке 18,67%.
Тем временем инициатива «Честные люди» говорят
Основной день голосования назначен на 9 августа.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За три дня больше всего проголосовали в Гомельской области, самая низкая явка - в Минске.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)