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Золотовалютные резервы в июле выросли на 61,8 млн долларов
07.08.2020 09:37 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Международные резервные активы Беларуси на 1 августа 2020 года, по предварительным данным, составили 8 857,5 млн долларов (в эквиваленте), увеличившись за июль на 61,8 млн долларов (на 0,7%) после роста в июне на 916,4 млн долларов (на 11,63%), сообщается в пресс-релизе Нацбанка.
С начала года резервы снизились на 5,7%, или на 536 млн долларов.
Основным фактором роста уровня золотовалютных резервов в июле стало увеличение стоимости монетарного золота, а также поступление иностранной валюты в бюджет.
В июле правительство и Нацбанк исполнили внешние и внутренние обязательства в иностранной валюте на сумму около 422 млн долларов.
Напомним, в июне резкий рост резервов был из-за того, что Беларусь
Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год, объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее 7,3 млрд долларов.
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С начала года резервы снизились на 5,7%, или на 536 млн долларов.
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