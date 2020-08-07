Золотовалютные резервы в июле выросли на 61,8 млн долларов

Источник материала: Tut.by

Международные резервные активы Беларуси на 1 августа 2020 года, по предварительным данным, составили 8 857,5 млн долларов (в эквиваленте), увеличившись за июль на 61,8 млн долларов (на 0,7%) после роста в июне на 916,4 млн долларов (на 11,63%), сообщается в пресс-релизе Нацбанка.



Фото: Reuters

С начала года резервы снизились на 5,7%, или на 536 млн долларов.

Основным фактором роста уровня золотовалютных резервов в июле стало увеличение стоимости монетарного золота, а также поступление иностранной валюты в бюджет.

В июле правительство и Нацбанк исполнили внешние и внутренние обязательства в иностранной валюте на сумму около 422 млн долларов.

Напомним, в июне резкий рост резервов был из-за того, что Беларусь разместила два выпуска еврооблигаций на общую сумму 1,25 млрд долларов.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год, объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее 7,3 млрд долларов.