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Международные рейтинговые агентства сохранят кредитные позиции Беларуси в этом году
07.08.2020 10:43 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTТакое мнение высказал замминистра финансов Андрей Белковец. Зарубежные эксперты подготовят и представят обзоры осенью. Предпосылок к изменению позиций не наблюдается. Об этом может свидетельствовать аналитика агентства Standard&Poor’s, которое подтвердило в апреле долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги страны на уровне В. Т. е. прогноз стабильный. С оценкой ситуации согласен и Fitch. Агентство также характеризует кредитную ситуацию как стабильную.
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Такое мнение высказал замминистра финансов Андрей Белковец. Зарубежные эксперты подготовят и представят обзоры осенью. Предпосылок к изменению позиций не...
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