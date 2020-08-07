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Международные рейтинговые агентства сохранят кредитные позиции Беларуси в этом году

07.08.2020 10:43 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Такое мнение высказал замминистра финансов Андрей Белковец. Зарубежные эксперты подготовят и представят обзоры осенью. Предпосылок к изменению позиций не наблюдается. Об этом может свидетельствовать аналитика агентства Standard&Poor’s, которое подтвердило в апреле долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги страны на уровне В. Т. е. прогноз стабильный. С оценкой ситуации согласен и Fitch. Агентство также характеризует кредитную ситуацию как стабильную. 
 
 
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Такое мнение высказал замминистра финансов Андрей Белковец. Зарубежные эксперты подготовят и представят обзоры осенью. Предпосылок к изменению позиций не...
 
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