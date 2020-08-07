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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Международные рейтинговые агентства сохранят кредитные позиции Беларуси в этом году Такое мнение высказал замминистра финансов Андрей Белковец. Зарубежные эксперты подготовят и представят обзоры осенью. Предпосылок к изменению позиций не...

Такое мнение высказал замминистра финансов Андрей Белковец. Зарубежные эксперты подготовят и представят обзоры осенью. Предпосылок к изменению позиций не наблюдается. Об этом может свидетельствовать аналитика агентства Standard&Poor’s, которое подтвердило в апреле долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги страны на уровне В. Т. е. прогноз стабильный. С оценкой ситуации согласен и Fitch. Агентство также характеризует кредитную ситуацию как стабильную.