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На избирательном участке задержан начальник штаба Сергея Черечня. Он был там наблюдателем
07.08.2020 10:59 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На избирательном участке задержан начальник штаба Сергея Черечня Николай Лысенков. На участке он находился в качестве наблюдателя, рассказал TUT.BY кандидат в президенты Сергей Черечень.
— Его милиция забрала с избирательного участка Столбцовского избирательного округа, где Николай был наблюдателем. По-моему, ему сейчас инкриминируют ст. 23.34 КоАП «Организация несанкционированного массового мероприятия», но я пока не понимаю, к чему это, мы разбираемся, — рассказал Черечень.
На видео, которое опубликовала команда Черечня, видно, что к Лысенкову подходит милиционер и говорит, что в отношении начштаба начат административный процесс по ст.23.34 и он должен проехать в Столбцовский РУВД для проведения проверки.
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По словам Черечня, Николая Лысенкова милиция забрала с избирательного участка Столбцовского избирательного округа.
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