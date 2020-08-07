На избирательном участке задержан начальник штаба Сергея Черечня. Он был там наблюдателем

Источник материала: Tut.by

На избирательном участке задержан начальник штаба Сергея Черечня Николай Лысенков. На участке он находился в качестве наблюдателя, рассказал TUT.BY кандидат в президенты Сергей Черечень.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Его милиция забрала с избирательного участка Столбцовского избирательного округа, где Николай был наблюдателем. По-моему, ему сейчас инкриминируют ст. 23.34 КоАП «Организация несанкционированного массового мероприятия», но я пока не понимаю, к чему это, мы разбираемся, — рассказал Черечень.

На видео, которое опубликовала команда Черечня, видно, что к Лысенкову подходит милиционер и говорит, что в отношении начштаба начат административный процесс по ст.23.34 и он должен проехать в Столбцовский РУВД для проведения проверки.