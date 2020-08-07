Генпрокуратура пригрозила платформам для электронного голосования административной ответственностью

Источник материала: Tut.by

В Генпрокуратуре считают, что онлайн-платформы «Голос» и Zubr.in, которые призывают фотографировать избирательные бюллетени на участках для голосования и отправлять снимки, а также участвовать в альтернативном подсчете голосов избирателей, занимаются проведением социологических опросов и исследований без аккредитации. Об этом говорится в сообщении ведомства.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Генпрокуратура напомнила, что исключительное право организации опросов общественного мнения и социологических исследований, аккредитации юридических лиц для их проведения предоставлено Комиссии по опросам общественного мнения при Национальной академии наук Беларуси.

— Организаторы онлайн-платформ «Голос», Zubr.in не имеют аккредитации на сбор и интерпретацию указанной социологической информации, — считают в Генпрокуратуре.

Там также предположили, что проведение подобных онлайн-опросов может повлечь за собой неправомерное получение их организаторами и третьими лицами персональных данных граждан, что может стать фактором, способствующим их разглашению без согласия владельцев информации.

— При установлении фактов проведения гражданами, наблюдателями неправомерных опросов общественного мнения, относящихся к общественно-политической ситуации в стране, выборам президента Беларуси, без получения соответствующей аккредитации имеются основания для привлечения их к административной ответственности по ст. 9.28 КоАП, — сообщили в Генпрокуратуре. Там также напомнили, что санкции по этой статье предусматривают штраф в размере до двадцати базовых величин (510 рублей), а на юридическое лицо — до ста базовых величин (2500 рублей).

Генпрокуратура справилась с оценкой законности за день

Напомним, 6 августа президент Беларуси Александр Лукашенко поручил дать оценку законности инициатив об альтернативном подсчете голосов на выборах.

«Еще одна тема, которая всплыла, это альтернативный подсчет голосов в день выборов. И Генеральной прокуратуре, и судам следует дать оценку законности подобных инициатив. В судах, если такие обращения туда поступят», — заявил он.

В тот же день глава ЦИК Лидия Ермошина выступила с видеообращением, в котором выразила сожаление, что в нашей стране внедряется «политическая афера под названием интернет-платформа «Голос».

«По сути то, что вам предлагается, — это создание теневого Центризбиркома», — отметила глава ЦИК и назвала платформу «вредным и преступным проектом» .

«Как нас уверяют, это контроль за волеизъявлением. Нет, дорогие мои, это не контроль. Это создание искаженного результата выборов для того, чтобы девальвировать официальный результат голосования и на этом основании организовать массовые беспорядки. Вот для чего это делается», — выразила свое мнение Ермошина.

Комиссия по опросам общественного мнения при Национальной академии наук Беларуси аккредитовала девять организаций для работы на выборах. Пять из них — это структуры при университетах, по одной — при НАН, государственной газете «Могилевские ведомости» и республиканском союзе общественных объединений «Белорусский комитет молодежных организаций». Наконец, единственная частная компания в списке — аналитический центр EcooM, принадлежащий ООО «Медиафакт-Эко», с 2004 года сотрудничающий с ЦИК Беларуси, чьи исследования не раз вызывали критику экспертов.